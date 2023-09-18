https://sputnikarabic.ae/20230918/وزير-الصحة-الليبي-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-إحصائيات-الوفيات-جراء-العاصفة-دانيال-1081172167.html
وزير الصحة الليبي يكشف لـ"سبوتنيك" آخر إحصائيات الوفيات جراء العاصفة "دانيال"
وزير الصحة الليبي يكشف لـ"سبوتنيك" آخر إحصائيات الوفيات جراء العاصفة "دانيال"
كشف وزير الصحة الليبي، عثمان عبدالجليل، يوم الاثنين، أن الوفيات في المناطق المتضررة جراء العاصفة "دانيال" بلغ 3283 حالة وفاة. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T22:07+0000
2023-09-18T22:07+0000
2023-09-18T22:07+0000
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وقال عبدالجليل لمراسل "سبوتنيك"، آخر الإحصاءات لهذا اليوم [الاثنين] حتى الساعة الخامسة، كانت 3283 حالة ممن ثبتت وفاتهم وتم دفنهم بالفعل".وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية ولا تعكس الرقم الحقيقي، إذا أن هناك الكثير من المفقودين وكذلك ما زالت عمليات الإنقاذ جارية.كما نفى الوزير وجود أي خطر وبائي في المناطق المتضررة.وعن منح فرق الإنقاذ تطعيمات وقائية، قال الوزير: "لم نلاحظ أي إصابات بين فرق الإنقاذ، ومع ذلك، قررنا احترازيا تقديم تطعيمات لثلاث فئات تشمل فرق الإنقاذ والعاملين في المنشآت الصحية والأطفال".يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
وزير الصحة الليبي يكشف لـ"سبوتنيك" آخر إحصائيات الوفيات جراء العاصفة "دانيال"
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كشف وزير الصحة الليبي، عثمان عبدالجليل، يوم الاثنين، أن الوفيات في المناطق المتضررة جراء العاصفة "دانيال" بلغ 3283 حالة وفاة.
وقال عبدالجليل لمراسل "سبوتنيك
"، آخر الإحصاءات لهذا اليوم [الاثنين] حتى الساعة الخامسة، كانت 3283 حالة ممن ثبتت وفاتهم وتم دفنهم بالفعل".
وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية ولا تعكس الرقم الحقيقي، إذا أن هناك الكثير من المفقودين وكذلك ما زالت عمليات الإنقاذ جارية.
كما نفى الوزير وجود أي خطر وبائي في المناطق المتضررة.
وعن منح فرق الإنقاذ تطعيمات وقائية، قال الوزير: "لم نلاحظ أي إصابات بين فرق الإنقاذ، ومع ذلك، قررنا احترازيا تقديم تطعيمات لثلاث فئات تشمل فرق الإنقاذ والعاملين في المنشآت الصحية والأطفال".
يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا
، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.