https://sputnikarabic.ae/20230918/وسائل-إعلام-حلفاء-كييف-كانوا-يعلقون-آمالا-كبيرة-على-الهجوم-المضاد-1081164464.html

وسائل إعلام: حلفاء كييف كانوا يعلقون آمالا كبيرة على الهجوم المضاد

وسائل إعلام: حلفاء كييف كانوا يعلقون آمالا كبيرة على الهجوم المضاد

كتبت صحيفة أمريكية أن أوكرانيا وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، كانوا يعلقون آمالا كبيرة للغاية لشن هجوم مضاد. 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T16:41+0000

2023-09-18T16:41+0000

2023-09-18T16:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

العالم

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وجاء في المنشور: "تقاتل أوكرانيا ضد أحد أقوى الجيوش في العالم. وإذا تمكنت أوكرانيا من النجاح في إجبار روسيا على التراجع بشكل كبير، فإن هذا الأمر سيستغرق سنوات وليس أشهر".بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل". ووفقا له، في محاولات "تحقيق نتيجة بأي ثمن"، خسرت أوكرانيا 71.5 ألف جندي - وكأن "هؤلاء ليسوا شعبها".وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.من بين 18 ألف وحدة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية التي تم تدميرها كانت دبابات ليوبارد الألمانية ودبابات AMX الفرنسية ومركبة مشاة قتالية بريطانية واحدة على الأقل من طراز تشالنجر 2 ومركبة برادلي القتالية الأمريكية. تم تدمير 543 دبابة - كان من المفترض أن تكون القوة الضاربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولكن، كما أشار الرئيس الروسي، فهي الآن "تحترق بشكل جميل".على هذه الخلفية، ذكرت الولايات المتحدة أن الهجوم سيستمر "لأشهر أكثر بكثير" وبدأت في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار بوتين إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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