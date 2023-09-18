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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230918/وسائل-إعلام-حلفاء-كييف-كانوا-يعلقون-آمالا-كبيرة-على-الهجوم-المضاد-1081164464.html
وسائل إعلام: حلفاء كييف كانوا يعلقون آمالا كبيرة على الهجوم المضاد
وسائل إعلام: حلفاء كييف كانوا يعلقون آمالا كبيرة على الهجوم المضاد
كتبت صحيفة أمريكية أن أوكرانيا وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، كانوا يعلقون آمالا كبيرة للغاية لشن هجوم مضاد. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T16:41+0000
2023-09-18T16:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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وجاء في المنشور: "تقاتل أوكرانيا ضد أحد أقوى الجيوش في العالم. وإذا تمكنت أوكرانيا من النجاح في إجبار روسيا على التراجع بشكل كبير، فإن هذا الأمر سيستغرق سنوات وليس أشهر".بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل". ووفقا له، في محاولات "تحقيق نتيجة بأي ثمن"، خسرت أوكرانيا 71.5 ألف جندي - وكأن "هؤلاء ليسوا شعبها".وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.من بين 18 ألف وحدة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية التي تم تدميرها كانت دبابات ليوبارد الألمانية ودبابات AMX الفرنسية ومركبة مشاة قتالية بريطانية واحدة على الأقل من طراز تشالنجر 2 ومركبة برادلي القتالية الأمريكية. تم تدمير 543 دبابة - كان من المفترض أن تكون القوة الضاربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولكن، كما أشار الرئيس الروسي، فهي الآن "تحترق بشكل جميل".على هذه الخلفية، ذكرت الولايات المتحدة أن الهجوم سيستمر "لأشهر أكثر بكثير" وبدأت في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار بوتين إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230918/خبير-زيلينسكي-يقود-شعبه-للفناء-وروسيا-لم-ولن-تركع-يوما-1081158164.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

وسائل إعلام: حلفاء كييف كانوا يعلقون آمالا كبيرة على الهجوم المضاد

16:41 GMT 18.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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كتبت صحيفة أمريكية أن أوكرانيا وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، كانوا يعلقون آمالا كبيرة للغاية لشن هجوم مضاد.
وجاء في المنشور: "تقاتل أوكرانيا ضد أحد أقوى الجيوش في العالم. وإذا تمكنت أوكرانيا من النجاح في إجبار روسيا على التراجع بشكل كبير، فإن هذا الأمر سيستغرق سنوات وليس أشهر".
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل". ووفقا له، في محاولات "تحقيق نتيجة بأي ثمن"، خسرت أوكرانيا 71.5 ألف جندي - وكأن "هؤلاء ليسوا شعبها".
الجزء الجوي من بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - مقاتلات سو-30 إس إم متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
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13:47 GMT
وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.
من بين 18 ألف وحدة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية التي تم تدميرها كانت دبابات ليوبارد الألمانية ودبابات AMX الفرنسية ومركبة مشاة قتالية بريطانية واحدة على الأقل من طراز تشالنجر 2 ومركبة برادلي القتالية الأمريكية. تم تدمير 543 دبابة - كان من المفترض أن تكون القوة الضاربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولكن، كما أشار الرئيس الروسي، فهي الآن "تحترق بشكل جميل".
على هذه الخلفية، ذكرت الولايات المتحدة أن الهجوم سيستمر "لأشهر أكثر بكثير" وبدأت في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار بوتين إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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