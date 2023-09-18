https://sputnikarabic.ae/20230918/-روسيا-تتهم-الأمم-المتحدة-بالكذب-فيما-يخص-صفقة-الحبوب-1081151629.html

روسيا تتهم الأمم المتحدة بالكذب فيما يخص صفقة الحبوب

روسيا تتهم الأمم المتحدة بالكذب فيما يخص صفقة الحبوب

اتهم ممثل روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية، فاسيلي نيبينزيا، الأمم المتحدة بالكذب وعدم مطابقة الواقع. 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T11:15+0000

2023-09-18T11:15+0000

2023-09-18T11:15+0000

العالم

روسيا

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وقال نيبينزيا لـ "سبوتنيك": "إن تصريحات الأمم المتحدة بأن خلاص الجياع في جميع أنحاء العالم يعتمد على مبادرة حبوب البحر الأسود لا يمكن الاعتماد عليها".وأوضح نيبينزيا: "هذا لا يتوافق مع الواقع، لقد استشهدنا مرارا بالأرقام والحقائق ذات الصلة".ووصف الدبلوماسي الروسي الادعاءات بـ"الكاذبة" بأن انسحاب روسيا من الاتفاقية، المعروف أيضا باسم صفقة الحبوب ، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية العالمية.وأكد نيبينزيا أنه على العكس من ذلك، فالأسعار آخذة بالانخفاض، وفي الوقت نفسه، قال إن الاتصالات بين الأمم المتحدة وروسيا بشأن مصير مبادرة البحر الأسود لا تزال جارية.وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، أنه سيناقش آفاق استئناف صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ويخطط أيضا لإجراء مشاورات مناسبة مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، وصرحت أنقرة أيضا أن الحكومة التركية تبذل كل جهد ممكن لاستئناف الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230914/الولايات-المتحدة-تأمل-أن-يتمكن-غوتيريش-من-إعادة-روسيا-إلى-صفقة-الحبوب-1081044102.html

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العالم, روسيا