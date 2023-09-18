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https://sputnikarabic.ae/20230918/-روسيا-تتهم-الأمم-المتحدة-بالكذب-فيما-يخص-صفقة-الحبوب-1081151629.html
روسيا تتهم الأمم المتحدة بالكذب فيما يخص صفقة الحبوب
روسيا تتهم الأمم المتحدة بالكذب فيما يخص صفقة الحبوب
اتهم ممثل روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية، فاسيلي نيبينزيا، الأمم المتحدة بالكذب وعدم مطابقة الواقع. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T11:15+0000
2023-09-18T11:15+0000
العالم
روسيا
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وقال نيبينزيا لـ "سبوتنيك": "إن تصريحات الأمم المتحدة بأن خلاص الجياع في جميع أنحاء العالم يعتمد على مبادرة حبوب البحر الأسود لا يمكن الاعتماد عليها".وأوضح نيبينزيا: "هذا لا يتوافق مع الواقع، لقد استشهدنا مرارا بالأرقام والحقائق ذات الصلة".ووصف الدبلوماسي الروسي الادعاءات بـ"الكاذبة" بأن انسحاب روسيا من الاتفاقية، المعروف أيضا باسم صفقة الحبوب ، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية العالمية.وأكد نيبينزيا أنه على العكس من ذلك، فالأسعار آخذة بالانخفاض، وفي الوقت نفسه، قال إن الاتصالات بين الأمم المتحدة وروسيا بشأن مصير مبادرة البحر الأسود لا تزال جارية.وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، أنه سيناقش آفاق استئناف صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ويخطط أيضا لإجراء مشاورات مناسبة مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، وصرحت أنقرة أيضا أن الحكومة التركية تبذل كل جهد ممكن لاستئناف الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230914/الولايات-المتحدة-تأمل-أن-يتمكن-غوتيريش-من-إعادة-روسيا-إلى-صفقة-الحبوب-1081044102.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

روسيا تتهم الأمم المتحدة بالكذب فيما يخص صفقة الحبوب

11:15 GMT 18.09.2023
© Fotolia / macky_chعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Fotolia / macky_ch
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اتهم ممثل روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية، فاسيلي نيبينزيا، الأمم المتحدة بالكذب وعدم مطابقة الواقع.
وقال نيبينزيا لـ "سبوتنيك": "إن تصريحات الأمم المتحدة بأن خلاص الجياع في جميع أنحاء العالم يعتمد على مبادرة حبوب البحر الأسود لا يمكن الاعتماد عليها".
وأوضح نيبينزيا: "هذا لا يتوافق مع الواقع، لقد استشهدنا مرارا بالأرقام والحقائق ذات الصلة".
ووصف الدبلوماسي الروسي الادعاءات بـ"الكاذبة" بأن انسحاب روسيا من الاتفاقية، المعروف أيضا باسم صفقة الحبوب ، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية العالمية.
وأكد نيبينزيا أنه على العكس من ذلك، فالأسعار آخذة بالانخفاض، وفي الوقت نفسه، قال إن الاتصالات بين الأمم المتحدة وروسيا بشأن مصير مبادرة البحر الأسود لا تزال جارية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
الولايات المتحدة تأمل أن يتمكن غوتيريش من إعادة روسيا إلى صفقة الحبوب
14 سبتمبر, 16:57 GMT
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، أنه سيناقش آفاق استئناف صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ويخطط أيضا لإجراء مشاورات مناسبة مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، وصرحت أنقرة أيضا أن الحكومة التركية تبذل كل جهد ممكن لاستئناف الاتفاق.
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