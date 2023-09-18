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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230918/-لحظة-إلقاء-القبض-على-مواطنين-روسيين-متواطئين-مع-المخابرات-الأوكرانيةفيديو-1081161830.html
لحظة إلقاء القبض على مواطنين روسيين متواطئين مع المخابرات الأوكرانية...فيديو
لحظة إلقاء القبض على مواطنين روسيين متواطئين مع المخابرات الأوكرانية...فيديو
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لقطات فيديو لإلقاء القبض على اثنين من المواطنين الروس، متواطئين مع المخابرات الأوكرانية، كانا يخططان للقيام بأعمال تخريبية في... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T14:48+0000
2023-09-18T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكان قد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، القبض على مجموعة من المهربين الذين عملوا على تهريب قطع غيار الطائرات المقاتلة والمروحيات إلى أوروبا، بما في ذلك تزويدها للقوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب بيان الأمن الفيدرالي: "تم إحباط أنشطة مجموعة متخصصة في التداول غير القانوني للمنتجات العسكرية، وكذلك تهريب إمدادات مكونات وقطع غيار معدات الطيران العسكري إلى دول أوروبا الغربية".وقال الأمن الفيدرالي: "قام أعضاء المجموعة بشراء وإصلاح مكونات وتجميعات الطائرات المقاتلة والمروحيات في روسيا، ثم بيعها لعملاء أجانب، بما في ذلك احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الأمن: "تمت مصادرة أكثر من 100 منتج للطيران العسكري و117 ألف دولار و59 ألف يورو".
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روسيا

لحظة إلقاء القبض على مواطنين روسيين متواطئين مع المخابرات الأوكرانية...فيديو

14:48 GMT 18.09.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لقطات فيديو لإلقاء القبض على اثنين من المواطنين الروس، متواطئين مع المخابرات الأوكرانية، كانا يخططان للقيام بأعمال تخريبية في مقاطعة روستوف.
وكان قد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، القبض على مجموعة من المهربين الذين عملوا على تهريب قطع غيار الطائرات المقاتلة والمروحيات إلى أوروبا، بما في ذلك تزويدها للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب بيان الأمن الفيدرالي: "تم إحباط أنشطة مجموعة متخصصة في التداول غير القانوني للمنتجات العسكرية، وكذلك تهريب إمدادات مكونات وقطع غيار معدات الطيران العسكري إلى دول أوروبا الغربية".
وقال الأمن الفيدرالي: "قام أعضاء المجموعة بشراء وإصلاح مكونات وتجميعات الطائرات المقاتلة والمروحيات في روسيا، ثم بيعها لعملاء أجانب، بما في ذلك احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الأمن: "تمت مصادرة أكثر من 100 منتج للطيران العسكري و117 ألف دولار و59 ألف يورو".
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