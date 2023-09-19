https://sputnikarabic.ae/20230919/أذربيجان-تعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-لمكافحة-الإرهاب-في-قره-باغ-بغية-استعادة-النظام-الدستوري-1081180996.html
أذربيجان تعلن إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري
أذربيجان تعلن إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري
أعلنت أذربيجان إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T09:50+0000
2023-09-19T09:50+0000
2023-09-19T10:07+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/02/1047377737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce3795fa53665affc606f51c554ab957.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/02/1047377737_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_dacb3ce4073854c44b27276f8751088e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أذربيجان تعلن إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري
09:50 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 10:07 GMT 19.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت أذربيجان إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري.