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https://sputnikarabic.ae/20230919/أردوغان-الخطوات-التي-اتخذتها-السويد-للمصادقة-على-عضويتها-في-الناتو-ليست-كافية-1081173565.html
أردوغان: الخطوات التي اتخذتها السويد للمصادقة على عضويتها في الناتو ليست كافية
أردوغان: الخطوات التي اتخذتها السويد للمصادقة على عضويتها في الناتو ليست كافية
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن الخطوات التي اتخذتها السويد للمصادقة على عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليست كافية. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T02:55+0000
2023-09-19T02:55+0000
السويد
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع قناة "بي بي إس" الأمريكية: "كي يتم التصديق [على عضوية السويد في الناتو] يتعين على السويد بالطبع أن تفي بالتزاماتها. يجب وقف مظاهرات وأنشطة المنظمات الإرهابية في شوارع ستوكهولم فورا، لأنه من المهم جدا بالنسبة للشعب التركي أن يرى ذلك يحدث بالفعل".وأضاف "يبدو أن السويد قامت بتغيير بعض التشريعات، لكن هذا ليس كافيا".وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
https://sputnikarabic.ae/20230722/صحيفة-البرلمان-التركي-يعتزم-النظر-في-قبول-عضوية-السويد-في-الناتو-في-أكتوبر-المقبل-1079294892.html
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السويد, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
السويد, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم

أردوغان: الخطوات التي اتخذتها السويد للمصادقة على عضويتها في الناتو ليست كافية

02:55 GMT 19.09.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEVالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEV
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صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن الخطوات التي اتخذتها السويد للمصادقة على عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليست كافية.
أنقرة - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع قناة "بي بي إس" الأمريكية: "كي يتم التصديق [على عضوية السويد في الناتو] يتعين على السويد بالطبع أن تفي بالتزاماتها. يجب وقف مظاهرات وأنشطة المنظمات الإرهابية في شوارع ستوكهولم فورا، لأنه من المهم جدا بالنسبة للشعب التركي أن يرى ذلك يحدث بالفعل".
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
صحيفة: البرلمان التركي يعتزم النظر في قبول عضوية السويد في الناتو في أكتوبر المقبل
22 يوليو, 08:06 GMT
وأضاف "يبدو أن السويد قامت بتغيير بعض التشريعات، لكن هذا ليس كافيا".
وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
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