https://sputnikarabic.ae/20230919/أردوغان-تركيا-ليست-بحاجة-إلى-دعم-أو-مساعدة-من-الاتحاد-الأوروبي-1081173678.html

أردوغان: تركيا ليست بحاجة إلى دعم أو مساعدة من الاتحاد الأوروبي

أردوغان: تركيا ليست بحاجة إلى دعم أو مساعدة من الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لم تحتج مطلقا إلى مساعدة أو دعم من الاتحاد الأوروبي. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T03:39+0000

2023-09-19T03:39+0000

2023-09-19T03:39+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان ردا على سؤال طرحه مراسل قناة "بي بي إس" الأمريكية، حول ما إذا كانت تركيا ستتخلى عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: "إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا إيجابيا، فسنرحب به. لقد تركوا تركيا على مدار الخمسين عاما الماضية على أبواب الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "لطالما كنا دائمة دولة مكتفية ذاتيا، ولم نحتج مطلقا إلى مساعدة أو دعم من الاتحاد الأوروبي، نحن لسنا بحاجة إليها".يشار إلى أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات، وتزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.

https://sputnikarabic.ae/20230917/أردوغان-تركيا-يمكن-أن-تنفصل-عن-الاتحاد-الأوروبي-إذا-لزم-الأمر-1081111275.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن