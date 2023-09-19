https://sputnikarabic.ae/20230919/أوكرانيا-ترفض-قبول-دبابات-ليوبارد-1-من-ألمانيا-بسبب-سوء-حالتها-الفنية-1081200531.html
أوكرانيا ترفض قبول دبابات "ليوبارد 1" من ألمانيا بسبب سوء حالتها الفنية
أوكرانيا ترفض قبول دبابات "ليوبارد 1" من ألمانيا بسبب سوء حالتها الفنية
أفادت صحيفة ألمانية بأن أوكرانيا رفضت قبول عشر دبابات "ليوبارد 1" من ألمانيا بسبب حالتها السيئة. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T14:37+0000
2023-09-19T14:37+0000
2023-09-19T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب الصحيفة، فإن كييف أخطرت الجانب الألماني بأن الدبابات التي وصلت إلى بولندا تحتاج إلى إصلاحات، لذلك بسبب نقص الكوادر الفنية المدربة والعدد الكافي من قطع الغيار، لم يكن هناك أي معنى لنقل ليوبارد 1 إلى أوكرانيا.وأشارت صحيفة "Der Spiegel" إلى أن وزارة الدفاع الألمانية أرسلت خبراء إلى مدينة رزيسزو البولندية لفحص وصيانة الدبابات، الذين أكدوا ضرورة إصلاحها.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو، وسترسل ألمانيا ذخيرة إضافية ومعدات حماية وأنظمة لإزالة الألغام إلى أوكرانيا.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرّحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. كما صرح الكرملين أن ضخ السلاح لأوكرانيا من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".أقرأ أيضا: صاروخ روسي يرسل "ليوبارد" ألمانية أخرى إلى مكب الخردة... فيديوأقرا أيضا: صحيفة: الشركة المنتجة لدبابات ليوبارد تعرضت لأضرار بسبب أوكرانياشاهد أيضا: المشاهد الأولى لمقبرة دبابات "ليوبارد" المتفحمة بنيران الجيش الروسي... فيديوأقرأ أيضا: ضجة في ألمانيا بسبب مقال يكشف إمكانية تدمير دبابات "ليوبارد" بطلقة روسية واحدة
https://sputnikarabic.ae/20230910/إعلام-القوميون-الأوكرانيون-يفضحون-عن-طريق-الخطأ-نقطة-ضعف-ليوبارد-1080868772.html
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روسيا, العالم
أوكرانيا ترفض قبول دبابات "ليوبارد 1" من ألمانيا بسبب سوء حالتها الفنية
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أفادت صحيفة ألمانية بأن أوكرانيا رفضت قبول عشر دبابات "ليوبارد 1" من ألمانيا بسبب حالتها السيئة.
وبحسب الصحيفة، فإن كييف أخطرت الجانب الألماني بأن الدبابات التي وصلت إلى بولندا تحتاج إلى إصلاحات، لذلك بسبب نقص الكوادر الفنية المدربة والعدد الكافي من قطع الغيار، لم يكن هناك أي معنى لنقل ليوبارد 1 إلى أوكرانيا.
وأشارت صحيفة "Der Spiegel" إلى أن وزارة الدفاع الألمانية أرسلت خبراء إلى مدينة رزيسزو البولندية لفحص وصيانة الدبابات، الذين أكدوا ضرورة إصلاحها.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو، وسترسل ألمانيا ذخيرة إضافية ومعدات حماية وأنظمة لإزالة الألغام إلى أوكرانيا.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرّحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. كما صرح الكرملين أن ضخ السلاح لأوكرانيا من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".