https://sputnikarabic.ae/20230919/الجيش-الأمريكي-يعثر-على-حطام-طائرة-الشبح-المفقودة-إف-35-1081174995.html

الجيش الأمريكي يعثر على حطام طائرة الشبح المفقودة "إف-35"

الجيش الأمريكي يعثر على حطام طائرة الشبح المفقودة "إف-35"

عثر الجيش الأمريكي على حطام الطائرة العسكرية الشبح من طراز "إف-35"، التي كانت قد اختفت في مكان مجهول، يوم الأحد الماضي. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T06:53+0000

2023-09-19T06:53+0000

2023-09-19T06:53+0000

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وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، في بيان، إنه "تم اكتشاف حطام الطائرة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، في مقاطعة ويليامزبرغ الريفية، شمال شرق قاعدة تشارلستون المشتركة".وحسب البيان، ركز المسؤولون "عمليات البحث حول بحيرة مولتري وبحيرة ماريون، شمال مدينة تشارلستون، آخر موقع معروف للطائرة بينما كانت تحلق، قبل أن يقفز منها الطيار فوق ولاية كارولينا الجنوبية".وكانت عضوة "الكونغرس" الأمريكي، نانسي مايس، قالت إنها عقدت اجتماعا مع العسكريين حول موضوع الطائرة المقاتلة المفقودة من طراز "إف-35" في ولاية كارولينا الجنوبية، وأنهم، بحسب قولها، لا يعرفون مكان الطائرة.وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "أحد أقصر الاجتماعات التي عقدتها على الإطلاق لأنه - خمن لماذا - لم يكن لدى أي من مشاة البحرية الأمريكية الذين تم إرسالهم لإطلاعي على الأمر، أي إجابات".ونشرت "Flightradar" أيضًا معلومات حول طلب مساعدة الجيش الأمريكي، وكتبت الخدمة على شبكة اجتماعية مماثلة: "يبحث الجيش الأمريكي عن طائرة إف-35 المفقودة في كارولينا الجنوبية بعد أن قفز الطيار منها أمس وواصلت الطائرة التحليق".واختفت أحدث طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" فوق ولاية كارولينا الجنوبية. وأفادت القاعدة الجوية "تشارلستون" أن الطيار كان على ما يرام، لكن جميع آثار الطائرة قد فقدت، ولم يتم الكشف عن سبب قفز الطيار. وطلب الجيش من الأمريكيين المساعدة في العثور على المقاتلة.

https://sputnikarabic.ae/20230918/عضوة-في-الكونغرس-الجيش-الأمريكي-لا-يعرف-مكان-الطائرة-إف-35-المفقودة-1081171150.html

https://sputnikarabic.ae/20230820/مقاتلة-إف---35-تقترب-بشكل-خطر-من-مقاتلة-سو--35-الروسية-في-سوريا-1080271861.html

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