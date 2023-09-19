https://sputnikarabic.ae/20230919/الجيش-الروسي-يدمر-تجمعات-القوات-الأوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة--عاجل-1081188329.html
الجيش الروسي يقضي على 580 عسكريا أوكرانيا بمعداتهم
الجيش الروسي يقضي على 580 عسكريا أوكرانيا بمعداتهم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد عدة هجمات للقوات الأوكرانية إضافة لإلحاق خسائر فادحة بالأرواح والعتاد لقوات كييف على مختلف محاور الجبهة. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T11:53+0000
2023-09-19T11:53+0000
2023-09-19T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "صدت وحدات من المجموعة "الجنوبية" على محور دونيتسك بالتعاون مع سلاحي الطيران والمدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي مايورسك وكامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 225 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات.وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجوماً شنه اللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.كما تم قصف تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شاريفنوي وبيلوغوري ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.كما تم تدمير مدفعي "كراب" بولنديي الصنع، ومفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "أكاتسيا" ومدفعي "دي- 30"ومدفع دي- 20 إضافة لمدفع "مستا بي".وعلى محور كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وجنوب تشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة فوستوك (الشرق) هجوماً للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، ألحقت الغارات الجوية ونيران المدفعية أضرارا جسيمة بأفراد ومعدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 110 في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو أكثر من 115 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات ومدفع "مستا- بي".
https://sputnikarabic.ae/20230919/سبوتنيك-توثق-استسلام-3-جنود-أوكرانيين-على-محور-سفاتوفسكي-في-لوغانسك-فيديو-1081179986.html
https://sputnikarabic.ae/20230919/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-25-و35-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1081187733.html
https://sputnikarabic.ae/20230919/راجمة-الشمس-الحارقة-الروسية-تدمر-جموع-الجيش-الأوكراني-فيديو-1081176867.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يقضي على 580 عسكريا أوكرانيا بمعداتهم
11:53 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 19.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد عدة هجمات للقوات الأوكرانية إضافة لإلحاق خسائر فادحة بالأرواح والعتاد لقوات كييف على مختلف محاور الجبهة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "صدت وحدات من المجموعة "الجنوبية" على محور دونيتسك بالتعاون مع سلاحي الطيران والمدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي مايورسك وكامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 225 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفعي إم- 777 أمريكيي الصنع بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".
وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجوماً شنه اللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
كما تم قصف تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شاريفنوي وبيلوغوري ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وخلال الـ 24 الساعة الماضية، تم تحييد أكثر من 175 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين في هذا الاتجاه.
كما تم تدمير مدفعي "كراب" بولنديي الصنع، ومفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "أكاتسيا" ومدفعي "دي- 30"ومدفع دي- 20 إضافة لمدفع "مستا بي".
وعلى محور كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وجنوب تشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم تحييد ما يصل إلى 65 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع "دي- 20".
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة فوستوك (الشرق) هجوماً للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، ألحقت الغارات الجوية
ونيران المدفعية أضرارا جسيمة بأفراد ومعدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 110 في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 115 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات ومدفع "مستا- بي".