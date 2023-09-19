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القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و35 مسيرة أوكرانية
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/الجيش-الروسي-يدمر-تجمعات-القوات-الأوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة--عاجل-1081188329.html
الجيش الروسي يقضي على 580 عسكريا أوكرانيا بمعداتهم
الجيش الروسي يقضي على 580 عسكريا أوكرانيا بمعداتهم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد عدة هجمات للقوات الأوكرانية إضافة لإلحاق خسائر فادحة بالأرواح والعتاد لقوات كييف على مختلف محاور الجبهة. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T11:53+0000
2023-09-19T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "صدت وحدات من المجموعة "الجنوبية" على محور دونيتسك بالتعاون مع سلاحي الطيران والمدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي مايورسك وكامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 225 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات.وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجوماً شنه اللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.كما تم قصف تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شاريفنوي وبيلوغوري ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.كما تم تدمير مدفعي "كراب" بولنديي الصنع، ومفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "أكاتسيا" ومدفعي "دي- 30"ومدفع دي- 20 إضافة لمدفع "مستا بي".وعلى محور كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وجنوب تشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة فوستوك (الشرق) هجوماً للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، ألحقت الغارات الجوية ونيران المدفعية أضرارا جسيمة بأفراد ومعدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 110 في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو أكثر من 115 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات ومدفع "مستا- بي".
https://sputnikarabic.ae/20230919/سبوتنيك-توثق-استسلام-3-جنود-أوكرانيين-على-محور-سفاتوفسكي-في-لوغانسك-فيديو-1081179986.html
https://sputnikarabic.ae/20230919/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-25-و35-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1081187733.html
https://sputnikarabic.ae/20230919/راجمة-الشمس-الحارقة-الروسية-تدمر-جموع-الجيش-الأوكراني-فيديو-1081176867.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يقضي على 580 عسكريا أوكرانيا بمعداتهم

11:53 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 19.09.2023)
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راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد عدة هجمات للقوات الأوكرانية إضافة لإلحاق خسائر فادحة بالأرواح والعتاد لقوات كييف على مختلف محاور الجبهة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "صدت وحدات من المجموعة "الجنوبية" على محور دونيتسك بالتعاون مع سلاحي الطيران والمدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي مايورسك وكامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 225 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفعي إم- 777 أمريكيي الصنع بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".

وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجوماً شنه اللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
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"سبوتنيك" توثق استسلام 3 جنود أوكرانيين على محور سفاتوفسكي في لوغانسك... فيديو
09:24 GMT
كما تم قصف تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شاريفنوي وبيلوغوري ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وخلال الـ 24 الساعة الماضية، تم تحييد أكثر من 175 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين في هذا الاتجاه.

قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و35 مسيرة أوكرانية
11:41 GMT
كما تم تدمير مدفعي "كراب" بولنديي الصنع، ومفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "أكاتسيا" ومدفعي "دي- 30"ومدفع دي- 20 إضافة لمدفع "مستا بي".
وعلى محور كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وجنوب تشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم تحييد ما يصل إلى 65 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع "دي- 20".
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة فوستوك (الشرق) هجوماً للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
08:12 GMT
بالإضافة إلى ذلك، ألحقت الغارات الجوية ونيران المدفعية أضرارا جسيمة بأفراد ومعدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 110 في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 115 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات ومدفع "مستا- بي".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:11 GMT
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