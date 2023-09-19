https://sputnikarabic.ae/20230919/الجيش-الروسي-يدمر-تجمعات-القوات-الأوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة--عاجل-1081188329.html

الجيش الروسي يقضي على 580 عسكريا أوكرانيا بمعداتهم

الجيش الروسي يقضي على 580 عسكريا أوكرانيا بمعداتهم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد عدة هجمات للقوات الأوكرانية إضافة لإلحاق خسائر فادحة بالأرواح والعتاد لقوات كييف على مختلف محاور الجبهة. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T11:53+0000

2023-09-19T11:53+0000

2023-09-19T12:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "صدت وحدات من المجموعة "الجنوبية" على محور دونيتسك بالتعاون مع سلاحي الطيران والمدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي مايورسك وكامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 225 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات.وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجوماً شنه اللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.كما تم قصف تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شاريفنوي وبيلوغوري ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.كما تم تدمير مدفعي "كراب" بولنديي الصنع، ومفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "أكاتسيا" ومدفعي "دي- 30"ومدفع دي- 20 إضافة لمدفع "مستا بي".وعلى محور كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وجنوب تشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة فوستوك (الشرق) هجوماً للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، ألحقت الغارات الجوية ونيران المدفعية أضرارا جسيمة بأفراد ومعدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 110 في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو أكثر من 115 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات ومدفع "مستا- بي".

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روسيا, رصد عسكري