https://sputnikarabic.ae/20230919/الخارجية-الإيرانية-العراق-التزم-ونفذ-بعض-بنود-الاتفاقية-الأمنية-مع-بلادنا-1081203510.html

الخارجية الإيرانية: العراق التزم ونفذ بعض بنود الاتفاقية الأمنية مع بلادنا

الخارجية الإيرانية: العراق التزم ونفذ بعض بنود الاتفاقية الأمنية مع بلادنا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ الكثير من بنود الاتفاق الأمني المبرم بين بلاده والعراق. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T16:16+0000

2023-09-19T16:16+0000

2023-09-19T16:16+0000

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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن ناصر كنعاني، أن العراق قام بتنفيذ بعض بنود الاتفاقية الأمنية مع إيران، على رأسها إغلاق قواعد الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق، ونقل عناصرها إلى أماكن بعيدة عن الحدود المشتركة بين بلاده والعراق.وأوضح كنعاني أن اليوم الثلاثاء، 19 سبتمبر/ أيلول، هو الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية، محددا ملف وجود مجموعات مسلحة في إقليم كردستان العراق على رأس بنود تلك الاتفاقية، مضيفا أنه بحسب تلك الاتفاقية سيتم نزع سلاح تلك الجماعات المسلحة.وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن العراق ملزم، بناء على تلك الاتفاقية الأمنية، بإخلاء مقرات الجماعات المسلحة في كردستان العراق، ووضع عناصرها في معسكرات وأماكن تكون تحت سيطرة ومراقبة الحكومة العراقية نفسها.وأفاد ناصر كنعاني بأنه "تم تنفيذ الكثير من بنود الاتفاق حتى الآن وقد أعلنته الحكومة العراقية بجدية، وتم إخلاء بعض مقرات الجماعات الإرهابية والمسلحة ونقل الإرهاربين إلى أماكن أخرى بعيدة عن حدود إيران وفي عمق الأراضي العراقية، وهنالك خطوات أخرى جارية. وقد أعلنت الحكومة العراقية جديًا أنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية وستفي بالتزاماتها في هذا الشأن".وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، القضايا الثنائية والوضع في إقليم كردستان شمالي العراق، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، مؤكدا خلال اللقاء "التزام العراق بالاتفاق الأمني المشترك، وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من أرض العراق وإقليم كردستان العراق".وأشار فؤاد حسين إلى اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة والإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة في كوريا الجنوبية، معتبرًا أنها "خطوة إيجابية".وبدوره، شدد البرلمان الإيراني على استعداد طهران لـ"اتخاذ أي إجراء للقضاء على التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية المناهضة لها، والمتمركزة في إقليم كردستان العراق، إذا رفضت تسليم أسلحتها".وقال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، في وقت سابق، إن بلاده ستقيّم وضع تنفيذ الاتفاق مع العراق واتخاذ القرار بناء على ذلك. ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، عن مصدر مطلع، الأسبوع الماضي، قوله إنه تم "بدء عملية تفكيك مقرات "الجماعات المسلحة" في إقليم كردستان العراق، وذلك مع اقتراب نهاية المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح تلك الجماعات".وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن "هذه العملية بدأت، منذ ساعات قليلة، ومن المفترض أن تفكك جميع قواعد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك كومله وباك وبجاك والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل هذه الجماعات إلى معسكرات في عمق المنطقة الشمالية من العراق".وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

https://sputnikarabic.ae/20230919/وزير-الخارجية-العراقي-لن-نسمح-بوجود-أي-تهديد-لإيران-من-أرض-العراق-وإقليم-كردستان-1081186634.html

https://sputnikarabic.ae/20221009/إقليم-كردستان-يعلن-تلقيه-رسالة-من-إيران-ويؤكد-أنه-سيتم-إخلاء-مقرات-الجماعات-المعارضة-في-أربيل-1068804969.html

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