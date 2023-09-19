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https://sputnikarabic.ae/20230919/الخارجية-الروسية-تحث-الأطراف-المتصارعة-على-وقف-إراقة-الدماء-في-قره-باغ-1081187407.html
الخارجية الروسية تحث الأطراف المتصارعة على وقف إراقة الدماء في قره باغ
الخارجية الروسية تحث الأطراف المتصارعة على وقف إراقة الدماء في قره باغ
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تشعر بالقلق إزاء تصعيد الوضع في قره باغ وتدعو الأطراف للعودة إلى التسوية الدبلوماسية. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T11:39+0000
2023-09-19T12:05+0000
روسيا
العالم
أذربيجان
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
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وقالت زاخاروفا: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في ناغورني قره باغ. هناك تقارير تفيد بأن القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت، كما تزعم باكو، إجراءات مكافحة الإرهاب في المنطقة وعمليات الرد من قبل التشكيلات المسلحة الأرمينية".وأضافت: "الجانب الروسي يحث الأطراف المتصارعة على وقف إراقة الدماء ووقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى الطريق المؤدي إلى تسوية سياسية ودبلوماسية".أشارت زاخاروفا إلى أن "جميع خطوات الحل السلمي لمشكلة قره باغ منصوص عليها في مجموعة من البيانات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، والتي تم اعتمادها في الفترة من 2020 إلى 2022".نفت زاخاروفا المعلومات التي تفيد بأن الجانب الأذربيجاني حذر قوات حفظ السلام الروسية "مسبقا" بشأن "عملية مكافحة الإرهاب" اليوم في قره باغ. وأضافت: "هذا غير صحيح. تم إبلاغ المعلومات إلى الوحدة الروسية قبل دقائق قليلة من بدئها".وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري.وجاء في بيان الوزارة: "تم إطلاق إجراءات ذات طبيعة موضعية "لمكافحة الإرهاب"، من أجل ضمان أحكام البيان الثلاثي، وإحباط استفزازات واسعة النطاق في منطقة قره باغ الاقتصادية، ونزع سلاح تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية وضمان انسحابها من أراضينا، وتحييد قواتها العسكرية، وتوفير سلامة السكان المدنيين العائدين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال، والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم وأفرادنا العسكريين، واستعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان".
https://sputnikarabic.ae/20230919/أذربيجان-تعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-لمكافحة-الإرهاب-في-قره-باغ-بغية-استعادة-النظام-الدستوري-1081180996.html
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روسيا, العالم, أذربيجان, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
روسيا, العالم, أذربيجان, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

الخارجية الروسية تحث الأطراف المتصارعة على وقف إراقة الدماء في قره باغ

11:39 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 19.09.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تشعر بالقلق إزاء تصعيد الوضع في قره باغ وتدعو الأطراف للعودة إلى التسوية الدبلوماسية.
وقالت زاخاروفا: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في ناغورني قره باغ. هناك تقارير تفيد بأن القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت، كما تزعم باكو، إجراءات مكافحة الإرهاب في المنطقة وعمليات الرد من قبل التشكيلات المسلحة الأرمينية".
وأضافت: "الجانب الروسي يحث الأطراف المتصارعة على وقف إراقة الدماء ووقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى الطريق المؤدي إلى تسوية سياسية ودبلوماسية".
أشارت زاخاروفا إلى أن "جميع خطوات الحل السلمي لمشكلة قره باغ منصوص عليها في مجموعة من البيانات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، والتي تم اعتمادها في الفترة من 2020 إلى 2022".
نفت زاخاروفا المعلومات التي تفيد بأن الجانب الأذربيجاني حذر قوات حفظ السلام الروسية "مسبقا" بشأن "عملية مكافحة الإرهاب" اليوم في قره باغ.
وأضافت: "هذا غير صحيح. تم إبلاغ المعلومات إلى الوحدة الروسية قبل دقائق قليلة من بدئها".
قوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
أذربيجان تعلن إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري
09:50 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري.
وجاء في بيان الوزارة: "تم إطلاق إجراءات ذات طبيعة موضعية "لمكافحة الإرهاب"، من أجل ضمان أحكام البيان الثلاثي، وإحباط استفزازات واسعة النطاق في منطقة قره باغ الاقتصادية، ونزع سلاح تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية وضمان انسحابها من أراضينا، وتحييد قواتها العسكرية، وتوفير سلامة السكان المدنيين العائدين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال، والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم وأفرادنا العسكريين، واستعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان".
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