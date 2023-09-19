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https://sputnikarabic.ae/20230919/الدفاع-الروسية-شويغو-يصل-إلى-إيران-لإجراء-محادثات-مع-القيادة-العسكرية-1081191416.html
الدفاع الروسية: شويغو يصل إلى إيران لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية
الدفاع الروسية: شويغو يصل إلى إيران لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرغي شويغو إلى إيران، لإجراء محادثات مع قادة العسكريين. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T13:02+0000
2023-09-19T13:02+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية".وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".وفي وقت سابق، قام نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، ببحث المسائل الملحّة للتعاون العسكري والعسكري التقني مع نظيره الإيراني.وجاء في بيان الوزارة، أن "نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أجرى يوم 21 يوليو(تموز) الماضي، محادثات مع نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، العميد حجة الله قريشي".
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الدفاع الروسية: شويغو يصل إلى إيران لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية

13:02 GMT 19.09.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرغي شويغو إلى إيران، لإجراء محادثات مع قادة العسكريين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية".
وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".
وفي وقت سابق، قام نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، ببحث المسائل الملحّة للتعاون العسكري والعسكري التقني مع نظيره الإيراني.
وجاء في بيان الوزارة، أن "نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أجرى يوم 21 يوليو(تموز) الماضي، محادثات مع نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، العميد حجة الله قريشي".
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