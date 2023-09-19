https://sputnikarabic.ae/20230919/الدفاع-الروسية-قوات-حفظ-السلام-تسجل-العديد-من-انتهاكات-وقف-إطلاق-النار-من-الجانب-الأذربيجاني-1081203431.html

الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام تسجل العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار من الجانب الأذربيجاني

الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام تسجل العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار من الجانب الأذربيجاني

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه من الساعة 12:00 ظهرا، سجلت قوات حفظ السلام الروسية العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار من الجانب الأذربيجاني على طول خط التماس... 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T16:13+0000

2023-09-19T16:13+0000

2023-09-19T16:21+0000

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وقالت الدفاع الروسية: "تواصل فرقة حفظ السلام الروسية تنفيذ المهام على أراضي قره باغ. منذ الساعة 12:00 يوم 19 سبتمبر 2023، سجلت فرقة حفظ السلام الروسية العديد من الحقائق حول انتهاكات وقف إطلاق النار من الجانب الأذربيجاني على طول خط التماس بأكمله".وأضافت: "قوات حفظ السلام الروسية نظمت إجلاء السكان المدنيين في قره باغ من المناطق الأكثر خطورة وتقديم الرعاية الطبية للضحايا".وأوضحت الوزارة أنه تم خلال النهار إجلاء 469 شخصا، من بينهم 185 طفلا، إلى موقع قوة حفظ السلام الروسية. وعالجت الطواقم الطبية تسعة مواطنين جرحى، بينهم أربعة أطفال.وأضافت الدفاع الروسية: "قيادة قوات حفظ السلام الروسية تدعو أطراف النزاع في قره باغ إلى وقف إطلاق النار فورا، وكذلك وقف التصعيد ومواصلة المفاوضات".وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري.وجاء في بيان الوزارة: "تم إطلاق إجراءات ذات طبيعة موضعية "لمكافحة الإرهاب"، من أجل ضمان أحكام البيان الثلاثي، وإحباط استفزازات واسعة النطاق في منطقة قره باغ الاقتصادية، ونزع سلاح تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية وضمان انسحابها من أراضينا، وتحييد قواتها العسكرية، وتوفير سلامة السكان المدنيين العائدين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال، والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم وأفرادنا العسكريين، واستعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان".

https://sputnikarabic.ae/20230919/ماذا-نعرف-عن-منطقة-النزاع-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1081194834.html

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