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https://sputnikarabic.ae/20230919/الرئيس-الإيراني-يعرب-عن-استعداد-بلاده-للعمل-كوسيط-بين-روسيا-وأوكرانيا-لإنهاء-الصراع-1081182261.html
الرئيس الإيراني يعرب عن استعداد بلاده للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع
الرئيس الإيراني يعرب عن استعداد بلاده للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع
أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده مستعدة للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنه "يتعين على الولايات المتحدة إطفاء لهيب الصراع من خلال وقف بيع... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T10:52+0000
2023-09-19T10:52+0000
العالم
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وقال الرئيس الإيراني، الذي يزور نيويورك للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: "هناك اتهامات متكررة ضد إيران فيما يتعلق ببيع أسلحة لروسيا خلال الصراع الأوكراني، في حين أنه على الرغم من إعلان إيران عن استعدادها لقبول الأدلة الرسمية في هذا الصدد إلا أن أوكرانيا لم تقدم الوثائق بعد".وأكد رئيسي أن إيران لا تزود روسيا بالأسلحة، في حين أن الولايات المتحدة "تغرق" أوكرانيا بالأسلحة وحتى تزودها "باليورانيوم المنضب"، بينما يدعي الغرب أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات. ووصفت إيران الاتهامات بالاستخدام المزعوم للطائرات المسيرة الإيرانية في الصراع الأوكراني بأنها لا أساس لها من الصحة.
https://sputnikarabic.ae/20230916/إيران-ترد-على-معلومات-سرية-أمريكية-مفبركة-بشأن-طائرات-مسيرة-في-أوكرانيا-1081105055.html
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الرئيس الإيراني يعرب عن استعداد بلاده للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع

10:52 GMT 19.09.2023
© AFP 2023 / KIM LUDBROOKالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة "بريكس" الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة بريكس الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / KIM LUDBROOK
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أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده مستعدة للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنه "يتعين على الولايات المتحدة إطفاء لهيب الصراع من خلال وقف بيع وإمداد الأسلحة".
وقال الرئيس الإيراني، الذي يزور نيويورك للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: "هناك اتهامات متكررة ضد إيران فيما يتعلق ببيع أسلحة لروسيا خلال الصراع الأوكراني، في حين أنه على الرغم من إعلان إيران عن استعدادها لقبول الأدلة الرسمية في هذا الصدد إلا أن أوكرانيا لم تقدم الوثائق بعد".
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران ترد على "معلومات سرية" أمريكية "مفبركة" بشأن طائرات مسيرة في أوكرانيا
16 سبتمبر, 18:53 GMT
وأكد رئيسي أن إيران لا تزود روسيا بالأسلحة، في حين أن الولايات المتحدة "تغرق" أوكرانيا بالأسلحة وحتى تزودها "باليورانيوم المنضب"، بينما يدعي الغرب أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات.
ووصفت إيران الاتهامات بالاستخدام المزعوم للطائرات المسيرة الإيرانية في الصراع الأوكراني بأنها لا أساس لها من الصحة.
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