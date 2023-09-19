https://sputnikarabic.ae/20230919/السلطات-السورية-تعالج-أوضاع-مئات-المطلوبين-في-الغوطة-الغربية-لدمشق-1081203131.html

السلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق

السلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق

قامت السلطات السورية المختصة، اليوم الثلاثاء، بتسوية أوضاع مئات المطلوبين في قرى وبلدات وادي بردى، في الغوطة الغربية لدمشق. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T16:04+0000

2023-09-19T16:04+0000

2023-09-19T16:04+0000

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وجرت التسوية في إطار جهود الدولة السورية لإعادة المطلوبين إلى حياتهم الطبيعية وفق اتفاقات التسوية التي تضمنها مرسوم العفو الرئاسي رقم 7 لعام 2022.وجرت عمليات التسوية بحضور لممثلين عن القيادات العسكرية والأمنية والرسمية في المنطقة، وأعضاء في البرلمان السوري، وفعاليات دينية وأهلية، وحشد من المواطنين.وأضاف محافظ ريف دمشق: "بلدنا يعيش اليوم ظروفا صعبة جراء حرب اقتصادية إرهابية، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسرق القمح والنفط والغاز من سوريا، وهي التي تخلق الفتن كي تنال من هذا الشعب ومن هذا الوطن الذي كانت دائما رسالته رسالة حضارة ومحبة وسلام"، مؤكدا: "في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وسوريا ستحقق الانتصار الكامل".وفي تصريجات لـ "سبوتنيك" وجّه عدد من الأهالي الشكر للجان التسوية التي تقدم جميع التسهيلات لتسوية أوضاعهم واندماجهم بمجتمعهم، والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.بدوره بيّن طارق مرعي، مواطن آخر من البلدة، أنه "متخلف عن الخدمة العسكرية وجاء إلى المركز للاستفادة من فرصة التسوية تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش ا السوري، والحصول على شرف الدفاع عن تراب الوطن ووجّه الدعوة لجميع المطلوبين لاستثمار هذه الفرصة وتسوية أوضاعهم مثلما فعل هو".وتابع مرعي: "التسويات المتواصلة تساهم في لم الشمل والعودة بالوطن الى الحياة الطبيعية".وشملت عملية التسوية جميع الجرائم المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022، عدا التي أفضت إى موت إنسان، وفقًا لمندرجات العفو.ولقيت التسوية التي شملت القرى التابعة لوادي بردى "دير قانون، دير مقرن، كفير الزيت، سوق وادي بردى، الحسينية، هريرة"، ارتياحا شعبيا بين عموم السكان المحليين في المنطقة.

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