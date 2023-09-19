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السلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق
السلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق
قامت السلطات السورية المختصة، اليوم الثلاثاء، بتسوية أوضاع مئات المطلوبين في قرى وبلدات وادي بردى، في الغوطة الغربية لدمشق. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T16:04+0000
2023-09-19T16:04+0000
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وجرت التسوية في إطار جهود الدولة السورية لإعادة المطلوبين إلى حياتهم الطبيعية وفق اتفاقات التسوية التي تضمنها مرسوم العفو الرئاسي رقم 7 لعام 2022.وجرت عمليات التسوية بحضور لممثلين عن القيادات العسكرية والأمنية والرسمية في المنطقة، وأعضاء في البرلمان السوري، وفعاليات دينية وأهلية، وحشد من المواطنين.وأضاف محافظ ريف دمشق: "بلدنا يعيش اليوم ظروفا صعبة جراء حرب اقتصادية إرهابية، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسرق القمح والنفط والغاز من سوريا، وهي التي تخلق الفتن كي تنال من هذا الشعب ومن هذا الوطن الذي كانت دائما رسالته رسالة حضارة ومحبة وسلام"، مؤكدا: "في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وسوريا ستحقق الانتصار الكامل".وفي تصريجات لـ "سبوتنيك" وجّه عدد من الأهالي الشكر للجان التسوية التي تقدم جميع التسهيلات لتسوية أوضاعهم واندماجهم بمجتمعهم، والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.بدوره بيّن طارق مرعي، مواطن آخر من البلدة، أنه "متخلف عن الخدمة العسكرية وجاء إلى المركز للاستفادة من فرصة التسوية تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش ا السوري، والحصول على شرف الدفاع عن تراب الوطن ووجّه الدعوة لجميع المطلوبين لاستثمار هذه الفرصة وتسوية أوضاعهم مثلما فعل هو".وتابع مرعي: "التسويات المتواصلة تساهم في لم الشمل والعودة بالوطن الى الحياة الطبيعية".وشملت عملية التسوية جميع الجرائم المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022، عدا التي أفضت إى موت إنسان، وفقًا لمندرجات العفو.ولقيت التسوية التي شملت القرى التابعة لوادي بردى "دير قانون، دير مقرن، كفير الزيت، سوق وادي بردى، الحسينية، هريرة"، ارتياحا شعبيا بين عموم السكان المحليين في المنطقة.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

السلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق

16:04 GMT 19.09.2023
© Sputnik . Shams Molhemالسلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق
السلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Shams Molhem
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حصري
قامت السلطات السورية المختصة، اليوم الثلاثاء، بتسوية أوضاع مئات المطلوبين في قرى وبلدات وادي بردى، في الغوطة الغربية لدمشق.
وجرت التسوية في إطار جهود الدولة السورية لإعادة المطلوبين إلى حياتهم الطبيعية وفق اتفاقات التسوية التي تضمنها مرسوم العفو الرئاسي رقم 7 لعام 2022.

وتوافد المطلوبون المدنيون والمتخلفون عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والفارون من الجيش، إلى مركز التسوية الذي تم افتتاحه في بلدة "دير قانون" في ريف دمشق الغربي، إيذانا بعودتهم إلى ممارسة أعمالهم الاعتيادية، والالتحاق بصفوف الجيش السوري للفارين منهم والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.

وجرت عمليات التسوية بحضور لممثلين عن القيادات العسكرية والأمنية والرسمية في المنطقة، وأعضاء في البرلمان السوري، وفعاليات دينية وأهلية، وحشد من المواطنين.

وقال محافظ ريف دمشق، صفوان أبو سعدى، لوكالة "سبوتنيك": "السوريين ينتصرون مع بعض ولا ينتصرون على بعض، وبالتالي فإن ما نشهده اليوم هو تكريس لتلك المقولة من خلال سلسلة المراسيم التي صدرت والتي تتضمن عفواً لأبناء الوطن كي يلتحقوا بركب الحياة ويصبحوا من بين الفاعلين في وطنهم وبين أهلهم".

© Sputnik . Shams Molhemالسلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق
السلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
السلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق
© Sputnik . Shams Molhem
وأضاف محافظ ريف دمشق: "بلدنا يعيش اليوم ظروفا صعبة جراء حرب اقتصادية إرهابية، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسرق القمح والنفط والغاز من سوريا، وهي التي تخلق الفتن كي تنال من هذا الشعب ومن هذا الوطن الذي كانت دائما رسالته رسالة حضارة ومحبة وسلام"، مؤكدا: "في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وسوريا ستحقق الانتصار الكامل".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
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وفي تصريجات لـ "سبوتنيك" وجّه عدد من الأهالي الشكر للجان التسوية التي تقدم جميع التسهيلات لتسوية أوضاعهم واندماجهم بمجتمعهم، والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

وقال نصر الدالاتي، من أهالي دير قانون، لـ"سبوتنيك": "التسوية فرصة لكل من أخطأ بحق وطنه ليعود إلى جادة الصواب والاستفادة من مرسوم العفو"، لافتاً أن "ما حصل في البلدة هو تغرير ببعض الأشخاص لاتباع طريق الخطأ، ولكن اليوم يعد فرصة كبيرة للجميع للعودة على حضن الوطن".

بدوره بيّن طارق مرعي، مواطن آخر من البلدة، أنه "متخلف عن الخدمة العسكرية وجاء إلى المركز للاستفادة من فرصة التسوية تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش ا السوري، والحصول على شرف الدفاع عن تراب الوطن ووجّه الدعوة لجميع المطلوبين لاستثمار هذه الفرصة وتسوية أوضاعهم مثلما فعل هو".

وأضاف: "عملية التسوية هي خطوة أولى لتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي من خلال ممارسة حياتنا بشكل طبيعي دون أي مضايقات أو خوف، فهي خطوة إنسانية حضارية للعودة الى حضن الوطن".

وتابع مرعي: "التسويات المتواصلة تساهم في لم الشمل والعودة بالوطن الى الحياة الطبيعية".
© Sputnik . Shams Molhemالسلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق
السلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
السلطات السورية تعالج أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية لدمشق
© Sputnik . Shams Molhem
وشملت عملية التسوية جميع الجرائم المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022، عدا التي أفضت إى موت إنسان، وفقًا لمندرجات العفو.
ولقيت التسوية التي شملت القرى التابعة لوادي بردى "دير قانون، دير مقرن، كفير الزيت، سوق وادي بردى، الحسينية، هريرة"، ارتياحا شعبيا بين عموم السكان المحليين في المنطقة.
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