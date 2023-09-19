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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/القوات-الروسية-تصد-7-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-وتقضي-على-نحو-210-جنديا-أوكرانيا--1081173429.html
القوات الروسية تصد 7 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك وتقضي على 210 جنديا أوكرانيا
القوات الروسية تصد 7 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك وتقضي على 210 جنديا أوكرانيا
أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة الجنوبية للقوات الروسية صدت سبع هجمات في اتجاه دونيتسك،... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T02:33+0000
2023-09-19T02:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مينيساشفيلي، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه دونيتسك، سمحت الإجراءات المتنسقة لوحدات مجموعة القوات الجنوبية بصدها لسبع هجمات من قبل مجموعات الهجوم في القوات المسلحة الأوكرانية... وفقد العدو ما يصل إلى 210 جنديًا".وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت مدفعين M777 ومدفعين D-30 ودبابة واحدة ومدفعين هاوتزر بقاعدة 120 وقاعدة 82 وسبع مركبات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230918/القوات-الجوية-والمدفعية-الروسية-تضرب-4-نقاط-مراقبة-أوكرانية-1081151916.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تصد 7 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك وتقضي على 210 جنديا أوكرانيا

02:33 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 02:34 GMT 19.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة الجنوبية للقوات الروسية صدت سبع هجمات في اتجاه دونيتسك، وبلغت خسائر كييف في الهجمات 210 جنديًا ودبابة واحدة ومدفعين M777.
وقال مينيساشفيلي، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه دونيتسك، سمحت الإجراءات المتنسقة لوحدات مجموعة القوات الجنوبية بصدها لسبع هجمات من قبل مجموعات الهجوم في القوات المسلحة الأوكرانية... وفقد العدو ما يصل إلى 210 جنديًا".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الجوية والمدفعية الروسية تضرب 4 نقاط مراقبة أوكرانية
أمس, 11:20 GMT
وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت مدفعين M777 ومدفعين D-30 ودبابة واحدة ومدفعين هاوتزر بقاعدة 120 وقاعدة 82 وسبع مركبات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:15 GMT
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