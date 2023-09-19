https://sputnikarabic.ae/20230919/القوات-الروسية-تصد-7-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-وتقضي-على-نحو-210-جنديا-أوكرانيا--1081173429.html
القوات الروسية تصد 7 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك وتقضي على 210 جنديا أوكرانيا
القوات الروسية تصد 7 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك وتقضي على 210 جنديا أوكرانيا
أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة الجنوبية للقوات الروسية صدت سبع هجمات في اتجاه دونيتسك،... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T02:33+0000
2023-09-19T02:33+0000
2023-09-19T02:34+0000
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وقال مينيساشفيلي، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه دونيتسك، سمحت الإجراءات المتنسقة لوحدات مجموعة القوات الجنوبية بصدها لسبع هجمات من قبل مجموعات الهجوم في القوات المسلحة الأوكرانية... وفقد العدو ما يصل إلى 210 جنديًا".وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت مدفعين M777 ومدفعين D-30 ودبابة واحدة ومدفعين هاوتزر بقاعدة 120 وقاعدة 82 وسبع مركبات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230918/القوات-الجوية-والمدفعية-الروسية-تضرب-4-نقاط-مراقبة-أوكرانية-1081151916.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تصد 7 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك وتقضي على 210 جنديا أوكرانيا
02:33 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 02:34 GMT 19.09.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة الجنوبية للقوات الروسية صدت سبع هجمات في اتجاه دونيتسك، وبلغت خسائر كييف في الهجمات 210 جنديًا ودبابة واحدة ومدفعين M777.
وقال مينيساشفيلي، لوكالة "سبوتنيك
": "في اتجاه دونيتسك، سمحت الإجراءات المتنسقة لوحدات مجموعة القوات الجنوبية بصدها لسبع هجمات من قبل مجموعات الهجوم في القوات المسلحة الأوكرانية... وفقد العدو ما يصل إلى 210 جنديًا".
وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت مدفعين M777 ومدفعين D-30 ودبابة واحدة ومدفعين هاوتزر بقاعدة 120 وقاعدة 82 وسبع مركبات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.