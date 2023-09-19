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https://sputnikarabic.ae/20230919/الهند-تصف-اتهامات-كندا-بشأن-تورط-نيودلهي-في-مقتل-زعيم-طائفة-السيخ-بالسخيفة-1081173818.html
الهند تصف اتهامات كندا بشأن تورط نيودلهي في مقتل زعيم طائفة السيخ بالسخيفة
الهند تصف اتهامات كندا بشأن تورط نيودلهي في مقتل زعيم طائفة السيخ بالسخيفة
وصفت وزارة الخارجية الهندية، الاتهامات الكندية لنيودلهي بشأن التورط في مقتل زعيم طائفة السيخ بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا بأنها سخيفة. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T04:16+0000
2023-09-19T04:16+0000
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نيودلهي - سبوتنيك. وقالت الخارجية الهندية في بيان: "نرفض تصريح رئيس وزراء كندا في البرلمان وكذلك تصريح وزيرة خارجية البلاد. إن الاتهامات الموجهة للحكومة الهندية بالتورط في أي عمل من أعمال العنف في كندا سخيفة وذات دوافع".وأضافت الخارجية الهندية أن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى "صرف الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين في حركة خالستان الذين حصلوا على اللجوء في كندا ويواصلون تهديد سيادة الهند وسلامتها الإقليمية".ودعت وزارة الخارجية الهندية كندا إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد جميع العناصر المعادية للهند على الأراضي الكندية.وكانت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، أعلنت في وقت سابق، طرد دبلوماسي هندي رفيع المستوى من البلاد، على خلفية الاشتباه في تورط السلطات الهندية في مقتل زعيم طائفة السيخ، هارديب سينغ نيجار، في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.وكان رجلان ملثمان قد أطلقا النار على نيجار في ساحة انتظار سيارات أحد المعابد في حزيران/يونيو الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221128/الصين-تعارض-بشدة-استراتيجية-كندا-لمنطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-1070618572.html
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أخبار الهند اليوم, أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم, أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن

الهند تصف اتهامات كندا بشأن تورط نيودلهي في مقتل زعيم طائفة السيخ بالسخيفة

04:16 GMT 19.09.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev
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وصفت وزارة الخارجية الهندية، الاتهامات الكندية لنيودلهي بشأن التورط في مقتل زعيم طائفة السيخ بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا بأنها سخيفة.
نيودلهي - سبوتنيك. وقالت الخارجية الهندية في بيان: "نرفض تصريح رئيس وزراء كندا في البرلمان وكذلك تصريح وزيرة خارجية البلاد. إن الاتهامات الموجهة للحكومة الهندية بالتورط في أي عمل من أعمال العنف في كندا سخيفة وذات دوافع".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
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وأضافت الخارجية الهندية أن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى "صرف الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين في حركة خالستان الذين حصلوا على اللجوء في كندا ويواصلون تهديد سيادة الهند وسلامتها الإقليمية".
ودعت وزارة الخارجية الهندية كندا إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد جميع العناصر المعادية للهند على الأراضي الكندية.
وكانت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، أعلنت في وقت سابق، طرد دبلوماسي هندي رفيع المستوى من البلاد، على خلفية الاشتباه في تورط السلطات الهندية في مقتل زعيم طائفة السيخ، هارديب سينغ نيجار، في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.
وكان رجلان ملثمان قد أطلقا النار على نيجار في ساحة انتظار سيارات أحد المعابد في حزيران/يونيو الماضي.
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