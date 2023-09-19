https://sputnikarabic.ae/20230919/بوتين-الطلب-على-الأسلحة-ارتفع-بشكل-ملحوظ-والنمو-في-عدد-القوات-المسلحة-الروسية-1081204316.html
بوتين: الطلب على الأسلحة ارتفع بشكل ملحوظ والنمو في عدد القوات المسلحة الروسية
بوتين: الطلب على الأسلحة ارتفع بشكل ملحوظ والنمو في عدد القوات المسلحة الروسية
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، جميع العاملين في صناعة الدفاع والمحاربين القدامى في يوم "صانع الأسلحة"، مشيرًا إلى أن روسيا فخورة بإنجازاتهم... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T17:43+0000
2023-09-19T17:43+0000
2023-09-19T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، في اجتماع للجنة الصناعية العسكرية في روسيا: "تحتفل روسيا اليوم بيوم صانع الأسلحة، وأهنئ بحرارة جميع المحاربين القدامى والعاملين في صناعة الدفاع في إجازتهم المهنية. أود أن أشكركم على مسؤوليتكم وضميركم".وتابع بوتين: "من الواضح هنا ما نتحدث عنه، وما هي العوامل، ويرجع ذلك إلى إجراء عملية عسكرية خاصة، وضغط العقوبات غير المسبوق على روسيا ونمو عدد قواتنا المسلحة وظهور أجزاء تشكيلات جديدة".وتابع: "نحن بحاجة إلى زيادة أحجام إنتاج أنظمة الدفاع الجوي المضادة للبطاريات، وفي هذا الصدد، تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر، وأعطيت عددًا من التعليمات لاستكمال جدول التوريد لعام 2024 ".وأضاف: "استنادا إلى نتائج الأشهر الثمانية من هذا العام، تمكنت منظمات الصناعة الدفاعية من الحفاظ على وتيرة عمل مستقرة، وليس فقط الوفاء بجدول التسليم بشكل عام، ولكن أيضا زيادة إنتاج المنتجات العسكرية في مناطق معينة".
https://sputnikarabic.ae/20230918/بوتين-يشيد-بنمو-الاقتصاد-الروسي-عاد-كما-كان-قبل-العقوبات-1081158510.html
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روسيا
بوتين: الطلب على الأسلحة ارتفع بشكل ملحوظ والنمو في عدد القوات المسلحة الروسية
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، جميع العاملين في صناعة الدفاع والمحاربين القدامى في يوم "صانع الأسلحة"، مشيرًا إلى أن روسيا فخورة بإنجازاتهم وممتنة لإسهامهم في أمن البلاد.
وقال بوتين، في اجتماع للجنة الصناعية العسكرية في روسيا: "تحتفل روسيا اليوم بيوم صانع الأسلحة، وأهنئ بحرارة جميع المحاربين القدامى والعاملين في صناعة الدفاع في إجازتهم المهنية. أود أن أشكركم على مسؤوليتكم وضميركم".
وأضاف: "بسبب عدد من العوامل، تتزايد الحاجة إلى الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة بشكل كبير".
وتابع بوتين: "من الواضح هنا ما نتحدث عنه، وما هي العوامل، ويرجع ذلك إلى إجراء عملية عسكرية خاصة، وضغط العقوبات غير المسبوق على روسيا ونمو عدد قواتنا المسلحة وظهور أجزاء تشكيلات جديدة".
وأضاف: "بشكل عام، يجب على شركات صناعة الدفاع تطوير قدراتها الإنتاجية بشكل أكثر نشاطا، وإدخال تقنيات متقدمة، وكما كان من قبل، إيلاء اهتمام متزايد لجودة المنتجات العسكرية".
وتابع: "نحن بحاجة إلى زيادة أحجام إنتاج أنظمة الدفاع الجوي المضادة للبطاريات، وفي هذا الصدد، تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر، وأعطيت عددًا من التعليمات لاستكمال جدول التوريد لعام 2024 ".
وقال: "حجم إنتاج الأنواع الرئيسية من المركبات المدرعة تضاعف منذ العام الماضي، والأسلحة المطلوبة بشكل خاص، ثلاث مرات".
وأضاف: "استنادا إلى نتائج الأشهر الثمانية من هذا العام، تمكنت منظمات الصناعة الدفاعية من الحفاظ على وتيرة عمل مستقرة، وليس فقط الوفاء بجدول التسليم بشكل عام، ولكن أيضا زيادة إنتاج المنتجات العسكرية في مناطق معينة".