https://sputnikarabic.ae/20230919/بوريل-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يعقدون-اجتماعا-في-كييف-قريبا-1081172923.html

بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا في كييف قريبا

بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا في كييف قريبا

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون عقد اجتماع في العاصمة الأوكرانية كييف قريبًا. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T00:47+0000

2023-09-19T00:47+0000

2023-09-19T00:47+0000

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نيويورك - سبوتنيك. وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "أنا أواصل المناقشات مع الشركاء الأوكرانيين. يمكنني أن أبلغكم بأننا سنعقد اجتماعًا لوزراء الخارجية في كييف قريبًا".وأضاف بوريل أنه لا يرى إمكانية التوصل لاتفاق بشأن صفقة الحبوب مع روسيا، مشيرًا إلى أن روسيا وضعت بعض الشروط الخاصة برفع وتخفيف العقوبات المفروضة عليها.وأكد بوريل أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا لا تعرقل تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا.وتابع قائلاً: "لا تبحثوا عن تبريرات أو حجج كاذبة. لا توجد احتمالات للتوصل إلى اتفاق مع روسيا، لأنني على يقين بأنهم لا يرغبون في ذلك".يشار إلى أن روسيا أخطرت في 17 تموز/يوليو الماضي، كل من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب؛ وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة، ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.وتؤكد روسيا، أن الحبوب الأوكرانية يتم تصديرها إلى الدول الغربية، بدلاً من البلدان الأفريقية المحتاجة، إلى جانب أن القيود الغربية المفروضة على صادرات الغذاء والأسمدة الروسية لا تزال قائمة، وهو ما يعد انتهاكاً لشروط الجانب الروسي، لمواصلة الصفقة.

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