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https://sputnikarabic.ae/20230919/تنورة-قصيرة-تحمل-العلم-السعودي-تثير-جدلا-واسعا-1081187929.html
تنورة قصيرة تحمل العلم السعودي تثير جدلا واسعا
تنورة قصيرة تحمل العلم السعودي تثير جدلا واسعا
قدمت مصممة الأزياء النيجيرية، موالولا أوغونليسي، اعتذرا عن استخدامها تنورة قصيرة تحمل العلم السعودي في مجموعتها لربيع 2024 في أسبوع الموضة في لندن"، بعدما... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T11:51+0000
2023-09-19T11:51+0000
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وتضمنت مجموعة "Mowalola" تنانير قصيرة تحمل أعلام بلدان مختلفة، بما في ذلك الصين والمملكة المتحدة واليابان، ولكن استخدام العلم السعودي أثار استياءً كبيرًا.وحثت حسابات الأزياء العربية والإسلامية الكبرى، شركة توزيع الأزياء "FarFetch" على وقف بيع منتجات "Mowalola"، مهددة بمقاطعة الشركة.وسخرت أوغونليسي من الجدل عبر منصة "تويتر"، ولكن فيما بعد قامت بحذف المنشور وتقديم اعتذار عن الأذى أو الإساءة التي تسببت فيها تصاميمها.وأكدت أنها لم تكن على علم بأن علم المملكة العربية السعودية يحمل كلمات مقدسة واستخدامه في التصميم قد تسبب إساءة، موجهة الشكر للجميع على تفهمهم لتعلمها من هذه التجربة.وتلقى التصميم انتقادات كبيرة على منصة "تويتر"، حيث وُصِف بأنه "غير محترم" و"مسيء".وكانت وزارة التجارة السعودية حظرت استخدام العلم للأغراض التجارية في عام 2022.وقالت الوزارة في بيان لها أنه "يمنع على الأفراد والمنشآت التجارية استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة السيفين والنخلة (...) في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".ومن بين قائمة الممنوعات التي أعلنتها وزارة التجارة السعودية، كذلك، وضع صور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية.
https://sputnikarabic.ae/20220917/منع-استخدام-العلم-السعودي-على-المنتجات-التجارية-1067886013.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار

تنورة قصيرة تحمل العلم السعودي تثير جدلا واسعا

11:51 GMT 19.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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قدمت مصممة الأزياء النيجيرية، موالولا أوغونليسي، اعتذرا عن استخدامها تنورة قصيرة تحمل العلم السعودي في مجموعتها لربيع 2024 في أسبوع الموضة في لندن"، بعدما آثارت جدلا واسعا.
وتضمنت مجموعة "Mowalola" تنانير قصيرة تحمل أعلام بلدان مختلفة، بما في ذلك الصين والمملكة المتحدة واليابان، ولكن استخدام العلم السعودي أثار استياءً كبيرًا.
وحثت حسابات الأزياء العربية والإسلامية الكبرى، شركة توزيع الأزياء "FarFetch" على وقف بيع منتجات "Mowalola"، مهددة بمقاطعة الشركة.
وسخرت أوغونليسي من الجدل عبر منصة "تويتر"، ولكن فيما بعد قامت بحذف المنشور وتقديم اعتذار عن الأذى أو الإساءة التي تسببت فيها تصاميمها.
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
منع استخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية
17 سبتمبر 2022, 21:25 GMT
وأكدت أنها لم تكن على علم بأن علم المملكة العربية السعودية يحمل كلمات مقدسة واستخدامه في التصميم قد تسبب إساءة، موجهة الشكر للجميع على تفهمهم لتعلمها من هذه التجربة.
وتلقى التصميم انتقادات كبيرة على منصة "تويتر"، حيث وُصِف بأنه "غير محترم" و"مسيء".
وكانت وزارة التجارة السعودية حظرت استخدام العلم للأغراض التجارية في عام 2022.
وقالت الوزارة في بيان لها أنه "يمنع على الأفراد والمنشآت التجارية استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة السيفين والنخلة (...) في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".
ومن بين قائمة الممنوعات التي أعلنتها وزارة التجارة السعودية، كذلك، وضع صور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية.
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