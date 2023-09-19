تنورة قصيرة تحمل العلم السعودي تثير جدلا واسعا
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
قدمت مصممة الأزياء النيجيرية، موالولا أوغونليسي، اعتذرا عن استخدامها تنورة قصيرة تحمل العلم السعودي في مجموعتها لربيع 2024 في أسبوع الموضة في لندن"، بعدما آثارت جدلا واسعا.
وتضمنت مجموعة "Mowalola" تنانير قصيرة تحمل أعلام بلدان مختلفة، بما في ذلك الصين والمملكة المتحدة واليابان، ولكن استخدام العلم السعودي أثار استياءً كبيرًا.
Mowalola ss24 features a mini skirt with the Saudi flag on it. For those who don’t know, the Arabic calligraphy that is on the Saudi flag happens to be a Muslim profession of faith (shahada) as well as two Quranic verses. I can’t help but wonder if the design team knew this info pic.twitter.com/VzSicoNPTd— ➳❥ (@VANITYxVAULT) September 15, 2023
وحثت حسابات الأزياء العربية والإسلامية الكبرى، شركة توزيع الأزياء "FarFetch" على وقف بيع منتجات "Mowalola"، مهددة بمقاطعة الشركة.
وسخرت أوغونليسي من الجدل عبر منصة "تويتر"، ولكن فيما بعد قامت بحذف المنشور وتقديم اعتذار عن الأذى أو الإساءة التي تسببت فيها تصاميمها.
17 سبتمبر 2022, 21:25 GMT
وأكدت أنها لم تكن على علم بأن علم المملكة العربية السعودية يحمل كلمات مقدسة واستخدامه في التصميم قد تسبب إساءة، موجهة الشكر للجميع على تفهمهم لتعلمها من هذه التجربة.
وتلقى التصميم انتقادات كبيرة على منصة "تويتر"، حيث وُصِف بأنه "غير محترم" و"مسيء".
One of my key inspirations for SS24 was to use the national flags of different countries. After the show, I found that one of these flags - Saudi Arabia - features sacred words, and its use has caused great offense. Now that I've been educated on this topic, I sincerely apologise— Mowalola (@MOWALOLA_) September 16, 2023
وكانت وزارة التجارة السعودية حظرت استخدام العلم للأغراض التجارية في عام 2022.
وقالت الوزارة في بيان لها أنه "يمنع على الأفراد والمنشآت التجارية استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة السيفين والنخلة (...) في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".
ومن بين قائمة الممنوعات التي أعلنتها وزارة التجارة السعودية، كذلك، وضع صور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية.