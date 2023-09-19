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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/خبير-عسكري-أمريكي-لم-يعد-بإمكان-واشنطن-إخفاء-خسائر-القوات-الأوكرانية-1081174690.html
خبير عسكري أمريكي: لم يعد بإمكان واشنطن إخفاء خسائر القوات الأوكرانية
خبير عسكري أمريكي: لم يعد بإمكان واشنطن إخفاء خسائر القوات الأوكرانية
كشف الضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، أن الغرب لم يعد قادرا على إخفاء الحقيقة بشأن فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني، وسياسة واشنطن... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T06:21+0000
2023-09-19T06:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ولفت ديفيس في مقاله المنشور في مجلة "نيوزويك" إلى أنه لم يعد بإمكان واشنطن إخفاء الحقيقة بشأن الصراع الروسي الأوكراني، بينما يواصل كبار السياسيين والجنرالات والخبراء الأمريكيين الدعوة إلى استمرار الدعم لكييف في حربها ضد روسيا.وتابع ديفيس بالقول: "يظهر الهجوم الصيفي الكامل أن التضحيات البطولية التي تواصل أوكرانيا تقديمها لا معنى لها"، مشيرا إلى أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تقوم بتصحيح المسار والبدء في اتباع سياسة جديدة. وأوضح أن كل هذا سيساعد في إنقاذ حياة الأوكرانيين وتعزيز المصالح الأمريكية.بدأت أوكرانيا ما وصفته بـ"الهجوم المضاد"، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل". ووفقا له، في محاولات "تحقيق نتيجة بأي ثمن"، خسرت أوكرانيا 71.5 ألف جندي، وكأن "هؤلاء ليسوا شعبها".وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20230918/ترامب-أوكرانيا-تخسر-الصراع-مع-روسيا--1081151088.html
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العالم
العالم

خبير عسكري أمريكي: لم يعد بإمكان واشنطن إخفاء خسائر القوات الأوكرانية

06:21 GMT 19.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف الضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، أن الغرب لم يعد قادرا على إخفاء الحقيقة بشأن فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني، وسياسة واشنطن الفاشلة في التعامل مع أوكرانيا.
ولفت ديفيس في مقاله المنشور في مجلة "نيوزويك" إلى أنه لم يعد بإمكان واشنطن إخفاء الحقيقة بشأن الصراع الروسي الأوكراني، بينما يواصل كبار السياسيين والجنرالات والخبراء الأمريكيين الدعوة إلى استمرار الدعم لكييف في حربها ضد روسيا.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
ترامب: أوكرانيا تخسر الصراع مع روسيا
أمس, 10:58 GMT
وتابع ديفيس بالقول: "يظهر الهجوم الصيفي الكامل أن التضحيات البطولية التي تواصل أوكرانيا تقديمها لا معنى لها"، مشيرا إلى أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تقوم بتصحيح المسار والبدء في اتباع سياسة جديدة.
وأوضح أن كل هذا سيساعد في إنقاذ حياة الأوكرانيين وتعزيز المصالح الأمريكية.
بدأت أوكرانيا ما وصفته بـ"الهجوم المضاد"، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل". ووفقا له، في محاولات "تحقيق نتيجة بأي ثمن"، خسرت أوكرانيا 71.5 ألف جندي، وكأن "هؤلاء ليسوا شعبها".
وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
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Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:15 GMT
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