https://sputnikarabic.ae/20230919/خبير-عسكري-أمريكي-لم-يعد-بإمكان-واشنطن-إخفاء-خسائر-القوات-الأوكرانية-1081174690.html
خبير عسكري أمريكي: لم يعد بإمكان واشنطن إخفاء خسائر القوات الأوكرانية
خبير عسكري أمريكي: لم يعد بإمكان واشنطن إخفاء خسائر القوات الأوكرانية
كشف الضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، أن الغرب لم يعد قادرا على إخفاء الحقيقة بشأن فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني، وسياسة واشنطن... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T06:21+0000
2023-09-19T06:21+0000
2023-09-19T06:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
ولفت ديفيس في مقاله المنشور في مجلة "نيوزويك" إلى أنه لم يعد بإمكان واشنطن إخفاء الحقيقة بشأن الصراع الروسي الأوكراني، بينما يواصل كبار السياسيين والجنرالات والخبراء الأمريكيين الدعوة إلى استمرار الدعم لكييف في حربها ضد روسيا.وتابع ديفيس بالقول: "يظهر الهجوم الصيفي الكامل أن التضحيات البطولية التي تواصل أوكرانيا تقديمها لا معنى لها"، مشيرا إلى أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تقوم بتصحيح المسار والبدء في اتباع سياسة جديدة. وأوضح أن كل هذا سيساعد في إنقاذ حياة الأوكرانيين وتعزيز المصالح الأمريكية.بدأت أوكرانيا ما وصفته بـ"الهجوم المضاد"، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل". ووفقا له، في محاولات "تحقيق نتيجة بأي ثمن"، خسرت أوكرانيا 71.5 ألف جندي، وكأن "هؤلاء ليسوا شعبها".وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20230918/ترامب-أوكرانيا-تخسر-الصراع-مع-روسيا--1081151088.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير عسكري أمريكي: لم يعد بإمكان واشنطن إخفاء خسائر القوات الأوكرانية
تابعنا عبر
كشف الضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، أن الغرب لم يعد قادرا على إخفاء الحقيقة بشأن فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني، وسياسة واشنطن الفاشلة في التعامل مع أوكرانيا.
ولفت ديفيس في مقاله المنشور في مجلة "نيوزويك" إلى أنه لم يعد بإمكان واشنطن إخفاء الحقيقة بشأن الصراع الروسي الأوكراني، بينما يواصل كبار السياسيين والجنرالات والخبراء الأمريكيين الدعوة إلى استمرار الدعم لكييف في حربها ضد روسيا.
وتابع ديفيس بالقول: "يظهر الهجوم الصيفي الكامل أن التضحيات البطولية التي تواصل أوكرانيا تقديمها لا معنى لها"، مشيرا إلى أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تقوم بتصحيح المسار والبدء في اتباع سياسة جديدة.
وأوضح أن كل هذا سيساعد في إنقاذ حياة الأوكرانيين وتعزيز المصالح الأمريكية.
بدأت أوكرانيا ما وصفته بـ"الهجوم المضاد"، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل". ووفقا له، في محاولات "تحقيق نتيجة بأي ثمن"، خسرت أوكرانيا 71.5 ألف جندي، وكأن "هؤلاء ليسوا شعبها".
وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.