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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/خبير-عسكري-أمريكي-ليس-للغرب-فرصة-لكسب-الصراع-في-أوكرانيا-1081199520.html
خبير عسكري أمريكي: ليس للغرب فرصة لكسب الصراع في أوكرانيا
خبير عسكري أمريكي: ليس للغرب فرصة لكسب الصراع في أوكرانيا
صرّح المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن الغرب ليس لديه فرصة لكسب الصراع في أوكرانيا. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T14:13+0000
2023-09-19T14:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيرليتيك في مقابلة مع قناة "داني هايفونغ" على موقع "يوتيوب": "اتضح أنه على الرغم من العقوبات، تواصل روسيا إنتاج كميات هائلة من المنتجات العسكرية، وأكثر بكثير ما يستطيع الغرب الجماعي الآن إنتاجه".وتابع بيرليتيك: "لن يتمكن رعاة أوكرانيا، على المدى القصير وحتى المتوسط، من إنتاج ما يكفي من قذائف المدفعية لها".وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230919/سبوتنيك-توثق-استسلام-3-جنود-أوكرانيين-على-محور-سفاتوفسكي-في-لوغانسك-فيديو-1081179986.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري أمريكي: ليس للغرب فرصة لكسب الصراع في أوكرانيا

14:13 GMT 19.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرّح المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن الغرب ليس لديه فرصة لكسب الصراع في أوكرانيا.
وقال بيرليتيك في مقابلة مع قناة "داني هايفونغ" على موقع "يوتيوب": "اتضح أنه على الرغم من العقوبات، تواصل روسيا إنتاج كميات هائلة من المنتجات العسكرية، وأكثر بكثير ما يستطيع الغرب الجماعي الآن إنتاجه".

وأضاف: "كيف يمكننا، في هذه الحالة، تحقيق النصر في مثل هذه الحرب بالوكالة؟ الجواب: مستحيل".

وتابع بيرليتيك: "لن يتمكن رعاة أوكرانيا، على المدى القصير وحتى المتوسط، من إنتاج ما يكفي من قذائف المدفعية لها".

وقال: "خصوم روسيا يتجاهلون العديد من المبادئ الأساسية المتعلقة بالقتال على نطاق واسع ومكثف وطويل الأمد. وعلى مدى العقود الماضية، قاموا بتحويل جيوشهم لخوض حروب صغيرة في جميع أنحاء العالم النامي، ومهاجمة البلدان التي إما ليس لديها جيوش دائمة أو ضعيفة التجهيز والتدريب".

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
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"سبوتنيك" توثق استسلام 3 جنود أوكرانيين على محور سفاتوفسكي في لوغانسك... فيديو
09:24 GMT
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
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