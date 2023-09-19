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راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20230919/خبير-كييف-تحاول-تشويه-سمعة-موسكو-وسط-تباطؤ-المجتمع-الدولي-1081193381.html
خبير: كييف تحاول تشويه سمعة موسكو وسط تباطؤ المجتمع الدولي
خبير: كييف تحاول تشويه سمعة موسكو وسط تباطؤ المجتمع الدولي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T13:33+0000
2023-09-19T13:33+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: كييف تحاول تشويه سمعة موسكو وسط تباطؤ المجتمع الدولي
خبير: كييف تحاول تشويه سمعة موسكو وسط تباطؤ المجتمع الدولي
صحافيون أمريكيون يفندون رواية زيلينسكي عما حدث في كونستانتينوفكا ويتهمون الدفاع الجوي الأوكراني بارتكاب المجزرة. وهو ما قال عنه أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي:ما المأمول من الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وهو ما قال عنه رئيس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم:مظاهرات عارمة في درنة ضد الفساد ومخاوف من كارثة أوبئة جديدة. حول هذا الموضوع، قال أستاذ علم الأحياء الدقيقة والفيروسات في الأكاديمية الروسية للعلوم، الدكتور محمود الأفندي لبرنامج "بلا قيود":ونقل مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، ماهر الشاعري الأوضاع الأخيرة بالمنطقة بعد الاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد ومحاسبة المتورطين في هذه الكارثة، وقال لبرنامجنا:نبيه بري يعلن عقد جلسات متتالية في المجلس النيابي حتى انتخاب رئيس للجمهورية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون السياسية اللبنانية، الدكتور طارق عبّود لبرنامجنا:مظاهرات وإضرابات عامة في القامشلي بعد رفع أسعار المازوت 3 أضعاف. عن عواقب هذا القرار، يقول الخبير بالشأن السّياسي السوري، الدكتور علاء الأصفري لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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1920
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: كييف تحاول تشويه سمعة موسكو وسط تباطؤ المجتمع الدولي

13:33 GMT 19.09.2023
راديو
خبير: كييف تحاول تشويه سمعة موسكو وسط تباطؤ المجتمع الدولي
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
صحافيون أمريكيون يفندون رواية زيلينسكي عما حدث في كونستانتينوفكا ويتهمون الدفاع الجوي الأوكراني بارتكاب المجزرة. وهو ما قال عنه أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي:
"نلحظ تباطؤ بردات فعل المجتمع الدولي على هذه الجرائم كمحاولة لخلط الأوراق وشيطنة روسيا ومحاولات استهداف للدولة الروسية إن كان بمنظومة العقوبات أوبمحاولة الناتو تمويل المواجهة العسكرية".
ما المأمول من الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وهو ما قال عنه رئيس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم:

"يجب على الأمم المتحدة أن تتخذ مواقف جدية مما يفعله الغرب ومن ممارسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والضغط عليهما لتنفيذ التزاماتهما تجاه عدة موضوعات ومنها مبادرة الحبوب".

مظاهرات عارمة في درنة ضد الفساد ومخاوف من كارثة أوبئة جديدة. حول هذا الموضوع، قال أستاذ علم الأحياء الدقيقة والفيروسات في الأكاديمية الروسية للعلوم، الدكتور محمود الأفندي لبرنامج "بلا قيود":

"إنّه بشكل عام، وفي حالة وقوع الكوارث الطبيعية وخصوصا في المدن، يكون احتمال انتشار الأوبئة البيولوجية الفيروسية والبكتيرية والفطرية، لأن المشكلة تكمن في تراكم القمامة عن طريق انتشار الحشرات والبعوض وبالإضافة إلى المياه الملوثة، والبنية التحتية لا تستطيع أن تعمل بشكل جيد، وأبرز الأمراض التي تنتقل هي الكوليرا والطاعون".

ونقل مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، ماهر الشاعري الأوضاع الأخيرة بالمنطقة بعد الاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد ومحاسبة المتورطين في هذه الكارثة، وقال لبرنامجنا:
"إنّ الوضع الوبائي في درنة خطر وقد قطعت عن المدينة الاتصالات والوضع المعيشي محدود جدّا والمواد الغذائية والمتاجر شبه مقفة بالكامل، وقد حذّر وزير الصحة الليبي من استخدام مياه الشرب الملوثة وضرورة الابتعاد عن مصادر المياه في درنة، تداركا من انتقال العدوى بين الناس".
نبيه بري يعلن عقد جلسات متتالية في المجلس النيابي حتى انتخاب رئيس للجمهورية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون السياسية اللبنانية، الدكتور طارق عبّود لبرنامجنا:
"بحسب الواقع السياسي في لبنان، فإن نجاح هذه المبادرة قد تواجه صعوبة، لأن جزءا من اللبنانيين والقوى السايسية لا يريدون حلا للازمة والاستحقاق الرئاسي بسبب بيع الموقف السياسي لقوى إقليمية ودولية، ولأنها فيما بينها لم تتفق على مرشح وبرنامج سياسي تسير خلفه وهم يفتقدون للخطاب السّياسي والخطة وكل ما يفعلونه هو الاعتراض دون تقديم أي بدائل حقيقية".
مظاهرات وإضرابات عامة في القامشلي بعد رفع أسعار المازوت 3 أضعاف. عن عواقب هذا القرار، يقول الخبير بالشأن السّياسي السوري، الدكتور علاء الأصفري لـ "بلا قيود":
"إن "قسد" مدعومة من الاحتلال الأمريكي، لذلك ليس غريبا عليها أن تفرض مزيدا من القيود على المواطنين الذين يعانون من تصرفاتها الحمقاء منها التجنيد الإجباري ورفع أسعار الخبز غير المنطقي، وهذا رقم هائل وتضخمي، في القامشلي يحاولون الضغط على العرب الموجودين هناك حتى يرحلوا ويهاجروا باتجاه تركيا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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