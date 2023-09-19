https://sputnikarabic.ae/20230919/خبير-كييف-تحاول-تشويه-سمعة-موسكو-وسط-تباطؤ-المجتمع-الدولي-1081193381.html

خبير: كييف تحاول تشويه سمعة موسكو وسط تباطؤ المجتمع الدولي

خبير: كييف تحاول تشويه سمعة موسكو وسط تباطؤ المجتمع الدولي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T13:33+0000

2023-09-19T13:33+0000

2023-09-19T13:33+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: كييف تحاول تشويه سمعة موسكو وسط تباطؤ المجتمع الدولي خبير: كييف تحاول تشويه سمعة موسكو وسط تباطؤ المجتمع الدولي

صحافيون أمريكيون يفندون رواية زيلينسكي عما حدث في كونستانتينوفكا ويتهمون الدفاع الجوي الأوكراني بارتكاب المجزرة. وهو ما قال عنه أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي:ما المأمول من الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وهو ما قال عنه رئيس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم:مظاهرات عارمة في درنة ضد الفساد ومخاوف من كارثة أوبئة جديدة. حول هذا الموضوع، قال أستاذ علم الأحياء الدقيقة والفيروسات في الأكاديمية الروسية للعلوم، الدكتور محمود الأفندي لبرنامج "بلا قيود":ونقل مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، ماهر الشاعري الأوضاع الأخيرة بالمنطقة بعد الاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد ومحاسبة المتورطين في هذه الكارثة، وقال لبرنامجنا:نبيه بري يعلن عقد جلسات متتالية في المجلس النيابي حتى انتخاب رئيس للجمهورية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون السياسية اللبنانية، الدكتور طارق عبّود لبرنامجنا:مظاهرات وإضرابات عامة في القامشلي بعد رفع أسعار المازوت 3 أضعاف. عن عواقب هذا القرار، يقول الخبير بالشأن السّياسي السوري، الدكتور علاء الأصفري لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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