https://sputnikarabic.ae/20230919/راجمة-الشمس-الحارقة-الروسية-تدمر-جموع-الجيش-الأوكراني-فيديو-1081176867.html
راجمة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
راجمة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
فاجأت الراجمات الروسية من نوع "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) مجموعة من القوات الأوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T08:12+0000
2023-09-19T08:12+0000
2023-09-19T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات ليلية لاستخدام القوات الروسية قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" في القضاء على تجمعات المسحلين الأوكرانيين.وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، في وقت سابق، بأن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" استهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا في منطقة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "طواقم قاذفات اللهب الثقيلة سولتيبيوك ألحقت أضرارا نارية بتجمعات قوات العدو في مناطق أندريفكا وكليششيفكا ورازدولوفكا".
سبوتنيك عربي
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
راجمة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
08:12 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 19.09.2023) تابعنا عبر
فاجأت الراجمات الروسية من نوع "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) مجموعة من القوات الأوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات ليلية لاستخدام القوات الروسية قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" في القضاء على تجمعات المسحلين الأوكرانيين.
وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، في وقت سابق، بأن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" استهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا في منطقة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"
، إن "طواقم قاذفات اللهب الثقيلة سولتيبيوك ألحقت أضرارا نارية بتجمعات قوات العدو في مناطق أندريفكا وكليششيفكا ورازدولوفكا".