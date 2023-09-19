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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/راجمة-الشمس-الحارقة-الروسية-تدمر-جموع-الجيش-الأوكراني-فيديو-1081176867.html
راجمة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
راجمة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
فاجأت الراجمات الروسية من نوع "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) مجموعة من القوات الأوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T08:12+0000
2023-09-19T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات ليلية لاستخدام القوات الروسية قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" في القضاء على تجمعات المسحلين الأوكرانيين.وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، في وقت سابق، بأن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" استهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا في منطقة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "طواقم قاذفات اللهب الثقيلة سولتيبيوك ألحقت أضرارا نارية بتجمعات قوات العدو في مناطق أندريفكا وكليششيفكا ورازدولوفكا".
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

راجمة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو

08:12 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 19.09.2023)
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصورسولنتسيبيك
سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Максим Блинов
/
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فاجأت الراجمات الروسية من نوع "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) مجموعة من القوات الأوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات ليلية لاستخدام القوات الروسية قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" في القضاء على تجمعات المسحلين الأوكرانيين.
وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، في وقت سابق، بأن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" استهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا في منطقة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "طواقم قاذفات اللهب الثقيلة سولتيبيوك ألحقت أضرارا نارية بتجمعات قوات العدو في مناطق أندريفكا وكليششيفكا ورازدولوفكا".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT
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