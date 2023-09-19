https://sputnikarabic.ae/20230919/روستيخ-تزيد-إنتاج-صواريخ-كينجال-الفرط-صوتية-وإسكندر-التكتيكية-1081175782.html
"روستيخ" تزيد إنتاج صواريخ كينجال الفرط صوتية و"إسكندر" التكتيكية
"روستيخ" تزيد إنتاج صواريخ كينجال الفرط صوتية و"إسكندر" التكتيكية
صرح المدير الصناعي لمجمّع الأسلحة التقليدية والذخيرة والمواد الكيميائية الخاصة، التابع لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات العسكرية، بيكخان أوزدويف، بأن... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T07:42+0000
2023-09-19T07:42+0000
2023-09-19T07:42+0000
روسيا
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ولفت أوزدويف إلى أن هناك عملا على زيادة إنتاج الصواريخ من منظومة "كينجال" الفرط صوتية ونظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، ومنظومة الدفاع الجوي "بانتسير"، بالإضافة إلى إنتاج القنابل الجوية وقذائف الدبابات والمدفعية والمركبات المدرعة، وأنظمة قاذفات اللهب، وراجمات الصواريخ.وقال أوزدويف، للصحفيين بمناسبة "يوم صانع السلاح"، الذي تحتفل به روسيا اليوم الثلاثاء: "لقد زادت أحجام إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة من 2 إلى 10 مرات، وفي بعض الأنواع - عشرة أضعاف. بادئ ذي بدء، تحدث الزيادة في إنتاج الدبابات والمركبات القتالية وعلى أساسها، المركبات المدرعة الخفيفة، وراجمات الصواريخ، وأنظمة قاذفات اللهب، التصوير الحراري وغيرها من الأجهزة البصرية، وكذلك الأسلحة. بما في ذلك زيادة إنتاج الصواريخ لمنظومات كينجال وإسكندر وبانتسير، والقنابل الجوية وقذائف المدفعية والدبابات، وما إلى ذلك".وأضاف أن شركات الدفاع التابعة لمؤسسة "روستيخ" تحتفل بالعيد المهني "يوم صانع السلاح"، "بأبهى حلتها". ويتم إمداد القوات بالمعدات بإيقاع مستمر ووفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع وزارة الدفاع الروسية. كما تعمل الشركات على مدار الساعة وتحاول تسليم المعدات قبل الموعد المحدد.وتحتفل روسيا، اليوم الموافق 19 أيلول/ سبتمبر، بـ"يوم صانع السلاح".
https://sputnikarabic.ae/20230815/روسيتخ-تعرض-نظاما-مضادا-للبطاريات-الدفاعية-في-آرميا--2023-1080102543.html
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روسيا
"روستيخ" تزيد إنتاج صواريخ كينجال الفرط صوتية و"إسكندر" التكتيكية
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صرح المدير الصناعي لمجمّع الأسلحة التقليدية والذخيرة والمواد الكيميائية الخاصة، التابع لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات العسكرية، بيكخان أوزدويف، بأن الشركات التابعة لها تعمل على زيادة إنتاج صواريخ مختلفة.
ولفت أوزدويف إلى أن هناك عملا على زيادة إنتاج الصواريخ من منظومة "كينجال" الفرط صوتية ونظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، ومنظومة الدفاع الجوي "بانتسير"، بالإضافة إلى إنتاج القنابل الجوية وقذائف الدبابات والمدفعية والمركبات المدرعة، وأنظمة قاذفات اللهب، وراجمات الصواريخ.
وقال أوزدويف، للصحفيين بمناسبة "يوم صانع السلاح"، الذي تحتفل به روسيا اليوم الثلاثاء: "لقد زادت أحجام إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة من 2 إلى 10 مرات، وفي بعض الأنواع - عشرة أضعاف. بادئ ذي بدء، تحدث الزيادة في إنتاج الدبابات والمركبات القتالية وعلى أساسها، المركبات المدرعة الخفيفة، وراجمات الصواريخ، وأنظمة قاذفات اللهب، التصوير الحراري وغيرها من الأجهزة البصرية، وكذلك الأسلحة. بما في ذلك زيادة إنتاج الصواريخ لمنظومات كينجال وإسكندر وبانتسير، والقنابل الجوية وقذائف المدفعية والدبابات، وما إلى ذلك".
وأضاف أن شركات الدفاع التابعة لمؤسسة "روستيخ" تحتفل بالعيد المهني "يوم صانع السلاح"، "بأبهى حلتها". ويتم إمداد القوات بالمعدات بإيقاع مستمر ووفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع وزارة الدفاع الروسية. كما تعمل الشركات على مدار الساعة وتحاول تسليم المعدات قبل الموعد المحدد.
وتحتفل روسيا، اليوم الموافق 19 أيلول/ سبتمبر، بـ"يوم صانع السلاح".