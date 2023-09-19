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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/روستيخ-تسلم-القاذفات-والقنابل-للطائرات-الهجومية-الروسية-قبل-الموعد-المحدد-1081177155.html
"روستيخ" تسلم القاذفات والقنابل للطائرات الهجومية الروسية قبل الموعد المحدد
"روستيخ" تسلم القاذفات والقنابل للطائرات الهجومية الروسية قبل الموعد المحدد
أفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات العسكرية بأنها سلّمت القاذفات والقنابل الخاصة بالطائرات الهجومية إلى القوات الجوية الروسية قبل الموعد المحدد. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T08:28+0000
2023-09-19T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ولفتت "روستيخ" في بيان لها أنها قامت بتسليم قاذفات القنابل اليدوية "GM-94" إلى القوات المسلحة الروسية قبل الموعد المحدد، وتعد هذه الأسلحة مطلوبة بشكل خاص للطائرات الهجومية في منطقة العملية العسكرية الخاصة والتي من خلالها يتم ضرب تحصينات العدو بشكل فعال.وأضاف البيان أن "هناك طلب كبير على قاذفات القنابل اليدوية GM-94 في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث تتمتع ببيئة عمل ممتازة وخفيفة الوزن، ما يعد مهما بشكل خاص للأفراد العسكريين الذين يقاتلون مع عدو ثابت".ومن جانبه، اعتبر المدير الصناعي لمجمع الأسلحة التقليدية والذخيرة والمواد الكيميائية الخاصة، التابع لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات العسكرية، بيكخان أوزدويف، أنه بفضل العمل الجاد والمخلص الذي قامت به المصانع، تم إرسال دفعة جديدة من الأسلحة إلى القوات المسلحة قبل الموعد المحدد.ويبلغ وزن "GM-94" دون ذخيرة أقل من 5 كغم، ويبلغ طول قاذفة القنابل ما يزيد قليلاً عن 80 سم عندما يكون المخزون مفتوحًا وأقل من 54 سم عندما يكون المخزون مطويا.
https://sputnikarabic.ae/20230919/روستيخ-تزيد-إنتاج-صواريخ-كينجال-الفرط-صوتية-وإسكندر-التكتيكية-1081175782.html
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"روستيخ" تسلم القاذفات والقنابل للطائرات الهجومية الروسية قبل الموعد المحدد

08:28 GMT 19.09.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikovروستيخ
روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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أفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات العسكرية بأنها سلّمت القاذفات والقنابل الخاصة بالطائرات الهجومية إلى القوات الجوية الروسية قبل الموعد المحدد.
ولفتت "روستيخ" في بيان لها أنها قامت بتسليم قاذفات القنابل اليدوية "GM-94" إلى القوات المسلحة الروسية قبل الموعد المحدد، وتعد هذه الأسلحة مطلوبة بشكل خاص للطائرات الهجومية في منطقة العملية العسكرية الخاصة والتي من خلالها يتم ضرب تحصينات العدو بشكل فعال.
وأضاف البيان أن "هناك طلب كبير على قاذفات القنابل اليدوية GM-94 في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث تتمتع ببيئة عمل ممتازة وخفيفة الوزن، ما يعد مهما بشكل خاص للأفراد العسكريين الذين يقاتلون مع عدو ثابت".
روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
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ومن جانبه، اعتبر المدير الصناعي لمجمع الأسلحة التقليدية والذخيرة والمواد الكيميائية الخاصة، التابع لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات العسكرية، بيكخان أوزدويف، أنه بفضل العمل الجاد والمخلص الذي قامت به المصانع، تم إرسال دفعة جديدة من الأسلحة إلى القوات المسلحة قبل الموعد المحدد.
ويبلغ وزن "GM-94" دون ذخيرة أقل من 5 كغم، ويبلغ طول قاذفة القنابل ما يزيد قليلاً عن 80 سم عندما يكون المخزون مفتوحًا وأقل من 54 سم عندما يكون المخزون مطويا.
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