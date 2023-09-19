https://sputnikarabic.ae/20230919/زعيم-كوريا-الشمالية-يتسلم-هدية-تراثية-من-روسيا-صور-1081182091.html
زعيم كوريا الشمالية يتسلم هدية "تراثية" من روسيا... صور
زعيم كوريا الشمالية يتسلم هدية "تراثية" من روسيا... صور
كشف مدير مصنع "زلاتوست" الروسي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم هدية بمواصفات مميزة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الذي زار روسيا قبل أيام. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T10:51+0000
2023-09-19T10:51+0000
2023-09-19T10:51+0000
روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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وتتميز الهدية بقيمتها الرمزية، فهي عبارة عن سيف مصنوع يدويا على طراز القرن الـ18، مرصّع بالأحجار الكريمة ومزين ومزخرف برسومات تظهر فيها ملامح لأبطال روس من تلك الحقبة.وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عاد إلى بلاده بعد زيارة رسمية لروسيا.وقالت الوكالة: "في فجر 18 سبتمبر/ أيلول، أكمل السيد كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في كوريا الشمالية، زيارته الرسمية الودية لروسيا وقام بالعبور من محطة الحدود "تومانغان".وأضافت الوكالة: "السيد كيم جونغ أون عبر الحدود الروسية وعبر نهر تومان. وقد أرسل تحية حارة بعودته لشعبنا الحبيب".ووصل كيم جونغ أون إلى روسيا، الثلاثاء الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ عام 2019، حيث رافقه في زيارته وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، ورئيس قسم الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وغيرهم من المسؤولين الكبار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية يتسلم هدية "تراثية" من روسيا... صور
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كشف مدير مصنع "زلاتوست" الروسي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم هدية بمواصفات مميزة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الذي زار روسيا قبل أيام.
وتتميز الهدية بقيمتها الرمزية، فهي عبارة عن سيف مصنوع يدويا على طراز القرن الـ18، مرصّع بالأحجار الكريمة ومزين ومزخرف برسومات تظهر فيها ملامح لأبطال روس من تلك الحقبة.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عاد إلى بلاده بعد زيارة رسمية لروسيا.
وقالت الوكالة: "في فجر 18 سبتمبر/ أيلول، أكمل السيد كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في كوريا الشمالية، زيارته الرسمية الودية لروسيا وقام بالعبور من محطة الحدود "تومانغان".
وأضافت الوكالة: "السيد كيم جونغ أون عبر الحدود الروسية وعبر نهر تومان. وقد أرسل تحية حارة بعودته لشعبنا الحبيب".
وخلال الزيارة، أكد كيم جونغ أون أن الزيارة "عززت روابط الصداقة والتعاون" و"فتحت صفحة جديدة في تطوير العلاقات الكورية الروسية".
ووصل كيم جونغ أون
إلى روسيا، الثلاثاء الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ عام 2019، حيث رافقه في زيارته وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، ورئيس قسم الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وغيرهم من المسؤولين الكبار.