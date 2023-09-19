https://sputnikarabic.ae/20230919/سبوتنيك-توثق-استسلام-3-جنود-أوكرانيين-على-محور-سفاتوفسكي-في-لوغانسك-فيديو-1081179986.html
"سبوتنيك" توثق استسلام 3 جنود أوكرانيين على محور سفاتوفسكي في لوغانسك... فيديو
"سبوتنيك" توثق استسلام 3 جنود أوكرانيين على محور سفاتوفسكي في لوغانسك... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات حصرية من منطقة العمليات العسكرية الروسية الخاصة، حيث تم توثيق استسلام ثلاثة جنود أوكرانيين. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T09:24+0000
2023-09-19T09:24+0000
2023-09-19T09:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ec8218bb38c81e466eed68f181c1a4e.jpg
وأظهرت اللقطات قيام ثلاثة جنود أوكرانيين بالاستسلام من خلال رفع أياديهم والتقدم باتجاه القوات المسلحة الروسية.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت بالفعل الاستسلام طواعية على محور سفاتوفسكي في لوغانسك.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_15976b4bf1405824e12a5ee05134d77a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"سبوتنيك" توثق استسلام 3 جنود أوكرانيين على محور سفاتوفسكي في لوغانسك... فيديو
تابعنا عبر
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات حصرية من منطقة العمليات العسكرية الروسية الخاصة، حيث تم توثيق استسلام ثلاثة جنود أوكرانيين.
وأظهرت اللقطات قيام ثلاثة جنود أوكرانيين بالاستسلام من خلال رفع أياديهم والتقدم باتجاه القوات المسلحة الروسية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت بالفعل الاستسلام طواعية على محور سفاتوفسكي في لوغانسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.