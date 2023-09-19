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شويغو: العلاقات بين روسيا وإيران في مجال الدفاع تتطور بشكل ديناميكي
شويغو: العلاقات بين روسيا وإيران في مجال الدفاع تتطور بشكل ديناميكي
ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القضايا الحالية للتعاون العسكري الروسي الإيراني خلال المفاوضات مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T15:49+0000
2023-09-19T15:49+0000
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وقال شويغو: "أعتبر اجتماعنا خطوة أخرى نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران. اليوم لدينا الفرصة لمناقشة القضايا الحالية للتعاون العسكري الثنائي بالتفصيل".وأكد أن "إيران هي الشريك الاستراتيجي لروسيا في الشرق الأوسط".وأضاف شويغو: "العلاقات الروسية الإيرانية في قطاع الدفاع تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي. في الآونة الأخيرة، زادت بشكل ملحوظ الاجتماعات على أعلى المستويات وعلى مستوى قيادة الإدارات العسكرية".وتابع: "نرى في هذا وجهة نظر مشتركة لبناء نظام عالمي يقوم على المساواة بين جميع المشاركين في العلاقات الدولية".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرغي شويغو إلى إيران، لإجراء محادثات مع قادة العسكريين.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية".وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20230919/الدفاع-الروسية-شويغو-يصل-إلى-إيران-لإجراء-محادثات-مع-القيادة-العسكرية-1081191416.html
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روسيا, العالم, إيران
روسيا, العالم, إيران

شويغو: العلاقات بين روسيا وإيران في مجال الدفاع تتطور بشكل ديناميكي

15:49 GMT 19.09.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القضايا الحالية للتعاون العسكري الروسي الإيراني خلال المفاوضات مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري.
وقال شويغو: "أعتبر اجتماعنا خطوة أخرى نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران. اليوم لدينا الفرصة لمناقشة القضايا الحالية للتعاون العسكري الثنائي بالتفصيل".
وأكد أن "إيران هي الشريك الاستراتيجي لروسيا في الشرق الأوسط".
وأضاف شويغو: "العلاقات الروسية الإيرانية في قطاع الدفاع تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي. في الآونة الأخيرة، زادت بشكل ملحوظ الاجتماعات على أعلى المستويات وعلى مستوى قيادة الإدارات العسكرية".
وتابع: "نرى في هذا وجهة نظر مشتركة لبناء نظام عالمي يقوم على المساواة بين جميع المشاركين في العلاقات الدولية".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
الدفاع الروسية: شويغو يصل إلى إيران لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية
13:02 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرغي شويغو إلى إيران، لإجراء محادثات مع قادة العسكريين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية".
وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".
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