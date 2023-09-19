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https://sputnikarabic.ae/20230919/صحيفة-الحوار-بين-موسكو-وبكين-يسهم-في-استقرار-النظام-العالمي-1081174020.html
صحيفة: الحوار بين موسكو وبكين يسهم في استقرار النظام العالمي
صحيفة: الحوار بين موسكو وبكين يسهم في استقرار النظام العالمي
كشفت صحيفة صينية، اليوم الثلاثاء، أن الحوار الاستراتيجي بين الصين وروسيا لن يحدد اتجاه تطور تفاعلهما في المستقبل القريب فحسب، بل سيساهم أيضًا في استقرار النظام... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T05:20+0000
2023-09-19T05:20+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية رأي الأستاذ في جامعة الشؤون الخارجية الصينية في بكين، للي هايدونغ، الذي قال إن "القناة الاستراتيجية الحيوية للحفاظ على تفاعلات سلسة رفيعة المستوى بين موسكو وبكين، حاسمة لتحديد الاتجاه المحدد للتفاعل الصيني الروسي بالنسبة للعلاقات الثنائية".وأشار لي هاي دونغ إلى أنه في الوقت الذي تقف فيه الظروف الأمنية والاقتصادية العالمية على مفترق طرق، تحتاج الصين وروسيا إلى العمل معا لتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في قضايا الأمن العالمي، ولعب دور بناء في استعادة الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة الأوروبية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون المنسق.وشدد الخبير على أن التعاون الصيني الروسي ليس موجها ضد أي طرف ثالث وليس تصادميا بطبيعته، وإنما يسهم إلى حد كبير في استقرار النظام العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الخارجية-الصينية-روسيا-والصين-مسؤولتان-عن-الاستقرار-في-العالم-1081166677.html
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العالم

صحيفة: الحوار بين موسكو وبكين يسهم في استقرار النظام العالمي

05:20 GMT 19.09.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
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كشفت صحيفة صينية، اليوم الثلاثاء، أن الحوار الاستراتيجي بين الصين وروسيا لن يحدد اتجاه تطور تفاعلهما في المستقبل القريب فحسب، بل سيساهم أيضًا في استقرار النظام العالمي.
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية رأي الأستاذ في جامعة الشؤون الخارجية الصينية في بكين، للي هايدونغ، الذي قال إن "القناة الاستراتيجية الحيوية للحفاظ على تفاعلات سلسة رفيعة المستوى بين موسكو وبكين، حاسمة لتحديد الاتجاه المحدد للتفاعل الصيني الروسي بالنسبة للعلاقات الثنائية".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
الخارجية الصينية: روسيا والصين مسؤولتان عن الاستقرار في العالم
أمس, 17:27 GMT
وأشار لي هاي دونغ إلى أنه في الوقت الذي تقف فيه الظروف الأمنية والاقتصادية العالمية على مفترق طرق، تحتاج الصين وروسيا إلى العمل معا لتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في قضايا الأمن العالمي، ولعب دور بناء في استعادة الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة الأوروبية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون المنسق.
وشدد الخبير على أن التعاون الصيني الروسي ليس موجها ضد أي طرف ثالث وليس تصادميا بطبيعته، وإنما يسهم إلى حد كبير في استقرار النظام العالمي.
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