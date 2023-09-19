https://sputnikarabic.ae/20230919/صحيفة-الغرب-غير-راض-عن-تكتيكات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1081204978.html
صحيفة: الغرب غير راض عن تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية
صحيفة: الغرب غير راض عن تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية
أفادت صحيفة بريطانية بأن حلفاء كييف غاضبون من تخلي القوات المسلحة الأوكرانية عن الاستراتيجية العسكرية الغربية دون إتقانها بشكل كامل. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T18:53+0000
2023-09-19T18:53+0000
2023-09-19T18:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت الصحيفة: "اشتكى بعض المسؤولين الأمريكيين بشكل خاص لوسائل الإعلام من أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن قادرة على إتقان التكتيكات العسكرية الحديثة أثناء التدريب، والجمع بين المشاة الآلية والمدفعية والدفاع الجوي، ولم ترغب في المخاطرة".ووفقا للصحيفة، فإن الجانب الأوكراني أعرب بدوره عن استيائه من الغرب بشأن الانتقادات، مؤكدا أن الجيش الأمريكي لم يتعامل قط مع عدو قوي ومستعد مثل روسيا.ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن جندي أوكراني، قوله: "لو أنني فعلت ما علمني إياه (الجيش الغربي)، لكنت قد مت منذ وقت طويل".وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20230919/شعور-باليأس-وتغير-مواقف-الإعلام-الغربي-يبدأ-بدحض-الروايات-الأوكرانية-1081200304.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
صحيفة: الغرب غير راض عن تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية
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أفادت صحيفة بريطانية بأن حلفاء كييف غاضبون من تخلي القوات المسلحة الأوكرانية عن الاستراتيجية العسكرية الغربية دون إتقانها بشكل كامل.
وأضافت الصحيفة: "اشتكى بعض المسؤولين الأمريكيين بشكل خاص لوسائل الإعلام من أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن قادرة على إتقان التكتيكات العسكرية الحديثة أثناء التدريب، والجمع بين المشاة الآلية والمدفعية والدفاع الجوي، ولم ترغب في المخاطرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الناتو" يشعر بالقلق من أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم التقنيات القتالية السوفيتية بدلًا من التقنيات الغربية.
ووفقا للصحيفة، فإن الجانب الأوكراني أعرب بدوره عن استيائه من الغرب بشأن الانتقادات، مؤكدا أن الجيش الأمريكي لم يتعامل قط مع عدو قوي ومستعد مثل روسيا.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن جندي أوكراني، قوله: "لو أنني فعلت ما علمني إياه (الجيش الغربي)، لكنت قد مت منذ وقت طويل".
وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.