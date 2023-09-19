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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/صحيفة-الغرب-غير-راض-عن-تكتيكات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1081204978.html
صحيفة: الغرب غير راض عن تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية
صحيفة: الغرب غير راض عن تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية
أفادت صحيفة بريطانية بأن حلفاء كييف غاضبون من تخلي القوات المسلحة الأوكرانية عن الاستراتيجية العسكرية الغربية دون إتقانها بشكل كامل. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T18:53+0000
2023-09-19T18:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت الصحيفة: "اشتكى بعض المسؤولين الأمريكيين بشكل خاص لوسائل الإعلام من أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن قادرة على إتقان التكتيكات العسكرية الحديثة أثناء التدريب، والجمع بين المشاة الآلية والمدفعية والدفاع الجوي، ولم ترغب في المخاطرة".ووفقا للصحيفة، فإن الجانب الأوكراني أعرب بدوره عن استيائه من الغرب بشأن الانتقادات، مؤكدا أن الجيش الأمريكي لم يتعامل قط مع عدو قوي ومستعد مثل روسيا.ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن جندي أوكراني، قوله: "لو أنني فعلت ما علمني إياه (الجيش الغربي)، لكنت قد مت منذ وقت طويل".وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20230919/شعور-باليأس-وتغير-مواقف-الإعلام-الغربي-يبدأ-بدحض-الروايات-الأوكرانية-1081200304.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة: الغرب غير راض عن تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية

18:53 GMT 19.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفادت صحيفة بريطانية بأن حلفاء كييف غاضبون من تخلي القوات المسلحة الأوكرانية عن الاستراتيجية العسكرية الغربية دون إتقانها بشكل كامل.
وأضافت الصحيفة: "اشتكى بعض المسؤولين الأمريكيين بشكل خاص لوسائل الإعلام من أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن قادرة على إتقان التكتيكات العسكرية الحديثة أثناء التدريب، والجمع بين المشاة الآلية والمدفعية والدفاع الجوي، ولم ترغب في المخاطرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الناتو" يشعر بالقلق من أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم التقنيات القتالية السوفيتية بدلًا من التقنيات الغربية.

ووفقا للصحيفة، فإن الجانب الأوكراني أعرب بدوره عن استيائه من الغرب بشأن الانتقادات، مؤكدا أن الجيش الأمريكي لم يتعامل قط مع عدو قوي ومستعد مثل روسيا.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
"شعور باليأس وتغير مواقف"... الإعلام الغربي يبدأ بدحض الروايات الأوكرانية
14:32 GMT
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن جندي أوكراني، قوله: "لو أنني فعلت ما علمني إياه (الجيش الغربي)، لكنت قد مت منذ وقت طويل".
وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
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