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https://sputnikarabic.ae/20230919/فك-شفرة-اللغز-الكوني-للسوبر-نوفا-ودراسة-الجينوم-التي-تقدم-لنا-فكرة-عما-يجعلنا-بشرا-1081200825.html
فك شفرة اللغز الكوني للسوبر نوفا ودراسة الجينوم التي تقدم لنا فكرة عما يجعلنا بشرا
فك شفرة اللغز الكوني للسوبر نوفا ودراسة الجينوم التي تقدم لنا فكرة عما يجعلنا بشرا
في دراسة جينومية شاملة، قام فريق من الباحثين بوضع تسلسل وتحليل جينومات 233 نوعًا من الرئيسيات، واستكشف هذا البحث أصول الرئيسيات كمجموعة. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T14:44+0000
2023-09-19T14:44+0000
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فك شفرة اللغز الكوني للسوبر نوفا ودراسة الجينوم التي تقدم لنا فكرة عما يجعلنا بشراً
فك شفرة اللغز الكوني للسوبر نوفا ودراسة الجينوم التي تقدم لنا فكرة عما يجعلنا بشراً
كما غطت الدراسة بعضًا من الرئيسيات الأكثر عرضة للانقراض وقدمت لنا فكرة عن ماهية البشر... اكتشف العلماء أن الدماغ البشري يستخدم بطبيعته طريقة إحصائية تجمع بين المعرفة السابقة والأدلة الجديدة، لتفسير المحفزات البصرية.دراسة جينومية شاملة أجريت على الرئيسيات، نجحت في استكشاف أصولها كمجموعة. هي دراسة تقربنا من فكرة كوننا بشرا.. وقد كشفت أيضا أن الرئيسيات لديها تنوع جيني أكبر من البشر بالقياس لكل فرد على حدة.يشير هذا البحث إلى أن فهم هذه الآلية يمكن أن يؤدي إلى تقدم مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب السريري.ومع زيادة حجم المحاكاة، أصبح الحفاظ على دقة عالية أمرًا صعبًا بشكل متزايد، مما أدى إلى زيادة التعقيد والمتطلبات الحسابية بشكل كبير، فضلا عن النظر في العديد من العمليات الفيزيائية.هل التوحد اضطراب عصبي؟ متى تظهر أعراض اضطراب طيف التوحد لأول مرة؟الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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مرايا العلوم, أخبار المناخ في العالم, أفريقيا, аудио
مرايا العلوم, أخبار المناخ في العالم, أفريقيا, аудио

فك شفرة اللغز الكوني للسوبر نوفا ودراسة الجينوم التي تقدم لنا فكرة عما يجعلنا بشرا

14:44 GMT 19.09.2023
راديو
فك شفرة اللغز الكوني للسوبر نوفا ودراسة الجينوم التي تقدم لنا فكرة عما يجعلنا بشراً
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في دراسة جينومية شاملة، قام فريق من الباحثين بوضع تسلسل وتحليل جينومات 233 نوعًا من الرئيسيات، واستكشف هذا البحث أصول الرئيسيات كمجموعة.
كما غطت الدراسة بعضًا من الرئيسيات الأكثر عرضة للانقراض وقدمت لنا فكرة عن ماهية البشر... اكتشف العلماء أن الدماغ البشري يستخدم بطبيعته طريقة إحصائية تجمع بين المعرفة السابقة والأدلة الجديدة، لتفسير المحفزات البصرية.
دراسة جينومية شاملة أجريت على الرئيسيات، نجحت في استكشاف أصولها كمجموعة. هي دراسة تقربنا من فكرة كوننا بشرا.. وقد كشفت أيضا أن الرئيسيات لديها تنوع جيني أكبر من البشر بالقياس لكل فرد على حدة.
اكتشف العلماء أن الدماغ البشري يستخدم بطبيعته الاستدلال الباييزي، وهو طريقة إحصائية تجمع بين المعرفة السابقة والأدلة الجديدة، لتفسير المحفزات البصرية.
يشير هذا البحث إلى أن فهم هذه الآلية يمكن أن يؤدي إلى تقدم مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب السريري.

فك شفرة اللغز الكوني: أول محاكاة ثلاثية الأبعاد في العالم تكشف عن فيزياء المستعرات العظمى الغريبة... قدمت هذه المحاكاة العالية الدقة لانفجارات السوبرنوفا تحديات هائلة.

ومع زيادة حجم المحاكاة، أصبح الحفاظ على دقة عالية أمرًا صعبًا بشكل متزايد، مما أدى إلى زيادة التعقيد والمتطلبات الحسابية بشكل كبير، فضلا عن النظر في العديد من العمليات الفيزيائية.
يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مشكلات جودة المياه، خاصة خلال الأحداث المناخية القاسية. وتتطلب الاستراتيجيات الفعالة لإدارة المياه فهماً شاملاً للتفاعل بين المناخ، واستخدام الأراضي، والنشاط البشري، مع التركيز بشكل متزايد على مناطق مثل أفريقيا وآسيا.
هل التوحد اضطراب عصبي؟ متى تظهر أعراض اضطراب طيف التوحد لأول مرة؟
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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