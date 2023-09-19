https://sputnikarabic.ae/20230919/لأول-مرة-في-تاريخ-أمريكا-الدين-الوطني-يقفز-إلى-33-تريليون-دولار-1081201340.html

لأول مرة في تاريخ أمريكا... الدين الوطني يقفز إلى 33 تريليون دولار

لأول مرة في تاريخ أمريكا... الدين الوطني يقفز إلى 33 تريليون دولار

تجاوز الدين القومي الأمريكي 33 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، أمس الاثنين، وفقا لبيانات وزارة الخزانة ‏الأمريكية.‏ 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T15:20+0000

2023-09-19T15:20+0000

2023-09-19T15:20+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

اقتصاد

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103522/69/1035226939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d156118f2c366737b965eec620ddd2b.jpg

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تصريحات إعلامية لها، أمس الاثنين، إن الدين الوطني الأمريكي يبلغ حاليا قرابة 33.04 تريليون دولار، ورغم ذلك أكدت أن بلادها تسير على "مسار مستدام".وأضافت أنها تشعر بالارتياح للمسار الاقتصادي لأمريكا، على الرغم من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية: "علينا أن نتأكد من أننا نبقي العجز تحت السيطرة، إن الإحصائية أو المقياس الذي أتطلع إليه في أغلب الأحيان للحكم على الوضع المالي، هو أن مسارنا المالي هو صافي الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى مع الارتفاع الذي شهدناه في أسعار الفائدة، يظل هذا عند مستوى معقول للغاية يبلغ حوالي 1%، لكننا في حاجة إلى توخي الحذر بشأن ما نفعله في المستقبل من أجل التأكد من بقائنا على هذا المسار المستدام".ويأتي وصول الدين الوطني الأمريكي إلى 33 تريليون دولار، بينما يعمل الكونغرس الأمريكي على تمويل الحكومة قبل نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، خشية المخاطرة بإغلاق الحكومة.وأعرب عدد من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي عن معارضتهم لمشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي اقترحته قيادة المجلس، مشيرين إلى مخاوف بشأن الإنفاق الحكومي المفرط.وقال عضو الكونغرس الأمريكي دان بيشوب، أمس الاثنين، إن أمريكا "أضافت تريليون دولار إلى الدين القومي القائم منذ شهر يونيو/ حزيران، ليتجاوز 33 مليار دولار، مضيفًا أن حصة الأسرة الواحدة تبلغ 260 ألف دولار".وأضاف بيشوب أن رد الكونغرس على المستوى القياسي للديون، هو تمرير قرار مستمر آخر لمواصلة تمويل الحكومة.وأشار بيشوب في تصريحاته إلى الكونغرس والحكومة الأمريكية بأنهما "المستنقع"، وهي إشارة شعبية للبيروقراطية في واشنطن.

https://sputnikarabic.ae/20230516/جيم-روجرز-لـسبوتنيك-أمريكا-ستفقد-مكانتها-كأكبر-اقتصاد-في-العالم-بسبب-نمو-الدين-العام-1077081530.html

https://sputnikarabic.ae/20230119/ما-معنى-بلوغ-أمريكا-حد-الدين-وهل-ينذر-ذلك-بإفلاسها؟-1072486761.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار