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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-سيتم-تدمير-زيلينسكي-بعد-الكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-1081193551.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: سيتم تدمير زيلينسكي بعد الكشف عن خسائر القوات الأوكرانية
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: سيتم تدمير زيلينسكي بعد الكشف عن خسائر القوات الأوكرانية
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أنه سيتم تدمير رئيس أوكرانيا وحكومته بعد الكشف عن عدد القتلى في صفوف القوات المسلحة... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T13:35+0000
2023-09-19T13:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين، في مدونته على "يوتيوب": "عندما يعرف الناس بالفعل هذه الحقيقة الصعبة، وعندما تقع عليهم كتلة ضخمة من هذه المأساة. بالطبع، سيكون هذا تدمير كل من خادم الشعب والنخبة الحالية وزيلينسكي".وأشار إلى أن الوضع على خط المواجهة مع الجيش الروسي صعب للغاية.وقال: "أوكرانيا ليست مستعدة لصراع طويل ومنهك، ولا يمكنها من الناحية الموضوعية خوضه، لأن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لخوضه".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230918/وسائل-إعلام-حلفاء-كييف-كانوا-يعلقون-آمالا-كبيرة-على-الهجوم-المضاد-1081164464.html
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روسيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: سيتم تدمير زيلينسكي بعد الكشف عن خسائر القوات الأوكرانية

13:35 GMT 19.09.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أنه سيتم تدمير رئيس أوكرانيا وحكومته بعد الكشف عن عدد القتلى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال سوسكين، في مدونته على "يوتيوب": "عندما يعرف الناس بالفعل هذه الحقيقة الصعبة، وعندما تقع عليهم كتلة ضخمة من هذه المأساة. بالطبع، سيكون هذا تدمير كل من خادم الشعب والنخبة الحالية وزيلينسكي".

ودعا قيادة البلاد إلى الكشف عن الخسائر بين الأوكرانيين الآن. وانتقد الحكومة بسبب الاعتقالات الجماعية للمعارضة.

وأشار إلى أن الوضع على خط المواجهة مع الجيش الروسي صعب للغاية.

وفي وقت سابق، أفاد أوليغ سوسكين، بأن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لتحمل الصراع مع روسيا، لذا سيتعين على كييف الموافقة قريبا على وقف إطلاق النار.

وقال: "أوكرانيا ليست مستعدة لصراع طويل ومنهك، ولا يمكنها من الناحية الموضوعية خوضه، لأن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لخوضه".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام: حلفاء كييف كانوا يعلقون آمالا كبيرة على الهجوم المضاد
أمس, 16:41 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
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