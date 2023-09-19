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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/مستشار-لدى-البنتاغون-ترحيل-الأوكرانيين-من-الاتحاد-الأوروبي-إلى-كييف-سيؤدي-إلى-مقاومة-مسلحة-1081188764.html
مستشار لدى البنتاغون: ترحيل الأوكرانيين من الاتحاد الأوروبي إلى كييف سيؤدي إلى مقاومة مسلحة
مستشار لدى البنتاغون: ترحيل الأوكرانيين من الاتحاد الأوروبي إلى كييف سيؤدي إلى مقاومة مسلحة
أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن المجندين الأوكرانيين قد يبدأون مقاومة مسلحة في البلدان التي ستسلمهم إلى كييف للخدمة في... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T12:44+0000
2023-09-19T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال دوغلاس ماكغريغور على قناة "Redacted" في "يوتيوب": "نحن نعلم بالفعل أن الأوكرانيين ليس لديهم موارد بشرية. لقد لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي والحكومات الأخرى في الناتو للمساعدة في إعادة الرجال الخاضعين للتجنيد الإجباري، والذين سيتم بعد ذلك وضعهم في مفرمة اللحم".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "آسيا تايمز" أنه بسبب الخسائر الكبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية، لجأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الاتحاد الأوروبي لطلب ترحيل مواطنيه المكلفين بالخدمة العسكرية من دول أوروبا الشرقية.وأضاف: "وفي الوقت نفسه، يمارسون الآن ضغوطًا على بولندا للسماح لهم بإرسال أفرادها إلى هناك واعتقال العديد من الشباب الأوكرانيين الذين فروا إلى بولندا. إلى هذا الحد هم يائسون".وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الوزراء المجري، زولت شيمين، رفض بودابست تسليم السلطات الأوكرانية المواطنين الأوكرانيين الذين فروا من البلاد هربا من التجنيد في الخدمة العسكرية.وقال شيمين: "نحن لا نحقق مع أي من اللاجئين الأوكرانيين لمعرفة ما إذا كان قد تم تجنيدهم للخدمة العسكرية"، مضيفًا أن المجر لا تعمل أبدا على تسليمهم إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "المجر اليوم".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230919/وزير-الدفاع-الأمريكي-دبابات-أبرامز-التي-تعهدت-بها-واشنطن-ستصل-إلى-أوكرانيا-قريبا-1081178263.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار لدى البنتاغون: ترحيل الأوكرانيين من الاتحاد الأوروبي إلى كييف سيؤدي إلى مقاومة مسلحة

12:44 GMT 19.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن المجندين الأوكرانيين قد يبدأون مقاومة مسلحة في البلدان التي ستسلمهم إلى كييف للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال دوغلاس ماكغريغور على قناة "Redacted" في "يوتيوب": "نحن نعلم بالفعل أن الأوكرانيين ليس لديهم موارد بشرية. لقد لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي والحكومات الأخرى في الناتو للمساعدة في إعادة الرجال الخاضعين للتجنيد الإجباري، والذين سيتم بعد ذلك وضعهم في مفرمة اللحم".

وأضاف: "أعتقد ذلك أن بولندا والدول الأخرى لا تريد الموافقة على هذا الطلب لأنه قد يؤدي إلى مقاومة مسلحة داخل دولها".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "آسيا تايمز" أنه بسبب الخسائر الكبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية، لجأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الاتحاد الأوروبي لطلب ترحيل مواطنيه المكلفين بالخدمة العسكرية من دول أوروبا الشرقية.

وفي وقت سابق، قال ماكغريغور: "لم يبق شيء تقريبًا في أوكرانيا. ومن المعروف أنه في غرب أوكرانيا توجد فرق تجنيد تابعة للجيش تعمل على محاولة القبض على أي شخص يمكنه حمل سلاح بطريقة أو بأخرى".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، يمارسون الآن ضغوطًا على بولندا للسماح لهم بإرسال أفرادها إلى هناك واعتقال العديد من الشباب الأوكرانيين الذين فروا إلى بولندا. إلى هذا الحد هم يائسون".
مناورات عسكرية دولية في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الأمريكي: دبابات "أبرامز" التي تعهدت بها واشنطن ستصل إلى أوكرانيا قريبا
08:53 GMT
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الوزراء المجري، زولت شيمين، رفض بودابست تسليم السلطات الأوكرانية المواطنين الأوكرانيين الذين فروا من البلاد هربا من التجنيد في الخدمة العسكرية.
وقال شيمين: "نحن لا نحقق مع أي من اللاجئين الأوكرانيين لمعرفة ما إذا كان قد تم تجنيدهم للخدمة العسكرية"، مضيفًا أن المجر لا تعمل أبدا على تسليمهم إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "المجر اليوم".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
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