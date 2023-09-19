https://sputnikarabic.ae/20230919/مستشار-لدى-البنتاغون-ترحيل-الأوكرانيين-من-الاتحاد-الأوروبي-إلى-كييف-سيؤدي-إلى-مقاومة-مسلحة-1081188764.html

مستشار لدى البنتاغون: ترحيل الأوكرانيين من الاتحاد الأوروبي إلى كييف سيؤدي إلى مقاومة مسلحة

مستشار لدى البنتاغون: ترحيل الأوكرانيين من الاتحاد الأوروبي إلى كييف سيؤدي إلى مقاومة مسلحة

أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن المجندين الأوكرانيين قد يبدأون مقاومة مسلحة في البلدان التي ستسلمهم إلى كييف للخدمة في... 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T12:44+0000

2023-09-19T12:44+0000

2023-09-19T12:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال دوغلاس ماكغريغور على قناة "Redacted" في "يوتيوب": "نحن نعلم بالفعل أن الأوكرانيين ليس لديهم موارد بشرية. لقد لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي والحكومات الأخرى في الناتو للمساعدة في إعادة الرجال الخاضعين للتجنيد الإجباري، والذين سيتم بعد ذلك وضعهم في مفرمة اللحم".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "آسيا تايمز" أنه بسبب الخسائر الكبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية، لجأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الاتحاد الأوروبي لطلب ترحيل مواطنيه المكلفين بالخدمة العسكرية من دول أوروبا الشرقية.وأضاف: "وفي الوقت نفسه، يمارسون الآن ضغوطًا على بولندا للسماح لهم بإرسال أفرادها إلى هناك واعتقال العديد من الشباب الأوكرانيين الذين فروا إلى بولندا. إلى هذا الحد هم يائسون".وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الوزراء المجري، زولت شيمين، رفض بودابست تسليم السلطات الأوكرانية المواطنين الأوكرانيين الذين فروا من البلاد هربا من التجنيد في الخدمة العسكرية.وقال شيمين: "نحن لا نحقق مع أي من اللاجئين الأوكرانيين لمعرفة ما إذا كان قد تم تجنيدهم للخدمة العسكرية"، مضيفًا أن المجر لا تعمل أبدا على تسليمهم إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "المجر اليوم".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".

https://sputnikarabic.ae/20230919/وزير-الدفاع-الأمريكي-دبابات-أبرامز-التي-تعهدت-بها-واشنطن-ستصل-إلى-أوكرانيا-قريبا-1081178263.html

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