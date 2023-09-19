https://sputnikarabic.ae/20230919/من-الجيل-الخامس-إسرائيل-تعلن-دخول-دبابة-باراك-القتالية-الخدمة-العسكرية-في-الجولان-فيديو-1081194503.html

"من الجيل الخامس"... إسرائيل تعلن دخول دبابة "باراك" القتالية الخدمة العسكرية في الجولان.. فيديو

"من الجيل الخامس"... إسرائيل تعلن دخول دبابة "باراك" القتالية الخدمة العسكرية في الجولان.. فيديو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع أعلنت عن دخول دبابة قتال جديدة إلى ساحة الخدمة، بعد خمس سنوات كاملة من التطوير. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T13:50+0000

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الإسرائيلي قد كشفت النقاب عن دبابة القتال الرئيسية الجديدة للجيش، والمعروفة باسم "باراك"، وأنه تم تسليم الدفعة الأولى من تلك الدبابة بالفعل إلى اللواء 401 مدرعات.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه تم تطوير الدبابة الجديدة "باراك" وهي من الجيل الخامس، من قبل شركات إسرائيلية، بدأتها في العام 2015، وفي العام 2020، تم إجراء الاختبارات الأولية للدبابة القتالية، التي سيتم استخدامها في هضبة الجولان السورية المحتلة.وأوضحت أن الدبابة "ليست قابلة للكسر"، وهي مجهزة ببنية تحتية واسعة عبر أجهزة استشعار موثوقة للكشف عن الأهداف، كما يجهز قائد الدبابة بخوذة طورتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهي خوذة تشبه خوذة طيار الطائرة المقاتلة، بهدف منحه رؤية كاملة وعرض مستمر للمعلومات حول دائرة القتال التي تحيط بالدبابة.وتتمتع الدبابة برؤية ليلية أكثر تقدما، مقارنة بدبابات "ميركافا" الإسرائيلية المعروفة، كما تضم شاشة باللمس لعرض المعلومات لكل جندي أو فرد من أفراد الدبابة نفسها.وتشمل الدبابة الإسرائيلية الجديدة على نظام دفاع صاروخي متطور، وسترة واقية. في وقت نقلت الصحيفة عن رئيس وحدة الدبابات بوزارة الدفاع الإسرائيلية، العميد أورين جيبر، أن هذه الدبابة ستكون الأكثر تقدما حول العالم، خاصة مع تمتعها بنظام استشعار عالي الجودة من خلال محركات الذكاء الاصطناعي لتحديد موقع الدبابة.

https://sputnikarabic.ae/20230622/تقرير-قبرص-تجري-محادثات-مع-إسرائيل-لشراء-المئات-من-دبابات-ميركافا-1078394920.html

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