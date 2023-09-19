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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/وزير-الدفاع-الأمريكي-دبابات-أبرامز-التي-تعهدت-بها-واشنطن-ستصل-إلى-أوكرانيا-قريبا-1081178263.html
وزير الدفاع الأمريكي: دبابات "أبرامز" التي تعهدت بها واشنطن ستصل إلى أوكرانيا قريبا
وزير الدفاع الأمريكي: دبابات "أبرامز" التي تعهدت بها واشنطن ستصل إلى أوكرانيا قريبا
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن دبابات "إم1 أبرامز" التي تعهدت بها الولايات المتحدة الأمريكية ستصل إلى أوكرانيا قريبا. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T08:53+0000
2023-09-19T08:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأوضح أوستن، في كلمة قبيل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا: "يسعدني أن أعلن أن دبابات "إم 1 أبرامز" التي التزمت بها الولايات المتحدة الأمريكية سابقًا ستدخل أوكرانيا قريبًا".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن تصريحات واشنطن بأن شحنات دبابات "أبرامز" إلى كييف ليست تصعيدًا هي "إنكار لما هو واضح"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة من أجل تصعيد الوضع داخل "الناتو".وقال ريابكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "إرسال كتيبة دبابات إلى أوكرانيا هي "خطوة مدمرة للغاية" من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك من وجهة نظر "محاولة تنفيذ سيناريو تصعيد واضح في أوكرانيا".وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230906/البنتاغون-يزود-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-الخاص-بأبرامز--عاجل-1080768001.html
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العالم
العالم

وزير الدفاع الأمريكي: دبابات "أبرامز" التي تعهدت بها واشنطن ستصل إلى أوكرانيا قريبا

08:53 GMT 19.09.2023
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن دبابات "إم1 أبرامز" التي تعهدت بها الولايات المتحدة الأمريكية ستصل إلى أوكرانيا قريبا.
وأوضح أوستن، في كلمة قبيل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا: "يسعدني أن أعلن أن دبابات "إم 1 أبرامز" التي التزمت بها الولايات المتحدة الأمريكية سابقًا ستدخل أوكرانيا قريبًا".

وأضاف أوستن: "أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة تستكمل تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف -16 داخل الأراضي الأمريكية".

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن تصريحات واشنطن بأن شحنات دبابات "أبرامز" إلى كييف ليست تصعيدًا هي "إنكار لما هو واضح"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة من أجل تصعيد الوضع داخل "الناتو".
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وقال ريابكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "إرسال كتيبة دبابات إلى أوكرانيا هي "خطوة مدمرة للغاية" من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك من وجهة نظر "محاولة تنفيذ سيناريو تصعيد واضح في أوكرانيا".
وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.
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