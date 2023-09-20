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أردوغان ونتنياهو يلتقيان للمرة الأولى... فيديو

أردوغان ونتنياهو يلتقيان للمرة الأولى... فيديو

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T06:04+0000

2023-09-20T06:04+0000

2023-09-20T06:04+0000

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وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن "الزعيمين ناقشا موضوعات سياسية واقتصادية وإقليمية، بالإضافة إلى القضية الإسرائيلية الفلسطينية".وأوضح البيان أن "أردوغان قال لنتنياهو إن البلدين يمكنهما التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وكذلك الأمن الإلكتروني"، مضيفا أنه "يتعين علينا جميعاً العمل معاً من أجل عالم يسود فيه السلام".من جهتها، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها، إن الزعيمين "قررا مواصلة تعزيز العلاقات الإسرائيلية التركية في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة"، مشيرة إلى أنهما ناقشا القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.ووفقا للبيان الإسرائيلي، دعا الزعيمان بعضهما بعضا لزيارة إسرائيل وتركيا، وتم الاتفاق على تنسيق هذه الزيارات وإجرائها قريبا.وكان أردوغان أكد في وقت سابق، أنه" سيعقد أول لقاء مع نتنياهو"، متمنيا أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية.واتصل نتنياهو بأردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهنأه. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها، اتفق الزعيمان على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.وشكر الرئيس التركي مرة أخرى إسرائيل على مساعدات الإنقاذ في أعقاب الزلزال الذي ضرب بلاده قبل بضعة شهور.وتسلم رجب طيب أردوغان، أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل لدى تركيا، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توتر دام 4 سنوات.ونشرت الرئاسة التركية، صورا لأردوغان وهو يستقبل في المجمع الرئاسي، إيريت ليليان السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى بلاده.وأضافت أنه خلال الاستقبال تسلم الرئيس التركي نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية.كما نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو للسفيرة في أثناء مراسم تقديم أوراق اعتمادها للرئيس التركي، وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2022، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.وأعلنت تركيا وإسرائيل، أغسطس/ آب 2022، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.وفي أغسطس/ آب 2022، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، أن تركيا وإسرائيل قررتا إعادة السفراء بين البلدين، وذلك في أعقاب اتصال جمعه مع الرئيس التركي.

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