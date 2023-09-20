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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230920/أسرع-من-الصوت-روسيا-تختبر-رصاصة-قناصة-خارقة-1081214195.html
"أسرع من الصوت"... روسيا تختبر رصاصة قناصة خارقة
"أسرع من الصوت"... روسيا تختبر رصاصة قناصة خارقة
بدأت روسيا اختبار رصاصة تفوق سرعتها سرعة الصوت وقادرة على اختراق الهدف بشكل مباشر وفعال. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T06:44+0000
2023-09-20T06:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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صرح رئيس شركة "Lobaev Arms"، فلاديسلاف لوباييف، بأن شركته بدأت اختبار طلقة لقناصة تفوق سرعتها سرعة الصوت، قادرة على الوصول إلى سرعات تزيد على 1500 متر في الثانية.وأوضح لوباييف أن الشركة علقت سابقا مشروع الذخيرة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بسبب الحاجة إلى زيادة الإنتاج الضخم للأسلحة الحالية بموجب خطط المشتريات الدفاعية الحكومية. ومع ذلك، تم اليوم استئناف العمل على الذخائر التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، إذ بدأ الجيش الأوكراني في استخدام ذخائر جديدة من عيار 10x100 ملم في ساحة المعركة.وكان لوباييف قد صرح سابقا بأن حجم إنتاج الشركة قد زاد عدة مرات خلال العملية العسكرية الخاصة.تعد شركة "Lobaev Arms" (تاروسا، منطقة كالوغا) المتخصصة في إنتاج أسلحة القناصة المدنية والخدمية، أول مؤسسة دفاعية خاصة في تاريخ روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230818/قناصة-أستارتا-الروسية-تتفوق-على-نظيرتها-الأمريكية-بـ4-أضعاف-1080192577.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

"أسرع من الصوت"... روسيا تختبر رصاصة قناصة خارقة

06:44 GMT 20.09.2023
© Sputnik . Andrey Stanavov / الانتقال إلى بنك الصورطلقات من انتاج شركة Lobaev Arms
طلقات من انتاج شركة Lobaev Arms - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik . Andrey Stanavov
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بدأت روسيا اختبار رصاصة تفوق سرعتها سرعة الصوت وقادرة على اختراق الهدف بشكل مباشر وفعال.
صرح رئيس شركة "Lobaev Arms"، فلاديسلاف لوباييف، بأن شركته بدأت اختبار طلقة لقناصة تفوق سرعتها سرعة الصوت، قادرة على الوصول إلى سرعات تزيد على 1500 متر في الثانية.

وأضاف لوباييف في حديث لـ"سبوتنيك"، أن شركته يمكنها إنتاج نسخة من هذه الرصاصة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وسيتم اتخاذ القرار الإنتاج بالاعتماد على تحديد كتلة المنتج التسلسلي، مشيرا إلى أن سرعة رصاصة القناصة تصل لـ900 متر في الثانية.

وأوضح لوباييف أن الشركة علقت سابقا مشروع الذخيرة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بسبب الحاجة إلى زيادة الإنتاج الضخم للأسلحة الحالية بموجب خطط المشتريات الدفاعية الحكومية. ومع ذلك، تم اليوم استئناف العمل على الذخائر التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، إذ بدأ الجيش الأوكراني في استخدام ذخائر جديدة من عيار 10x100 ملم في ساحة المعركة.
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وكان لوباييف قد صرح سابقا بأن حجم إنتاج الشركة قد زاد عدة مرات خلال العملية العسكرية الخاصة.
تعد شركة "Lobaev Arms" (تاروسا، منطقة كالوغا) المتخصصة في إنتاج أسلحة القناصة المدنية والخدمية، أول مؤسسة دفاعية خاصة في تاريخ روسيا.
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