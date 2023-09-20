https://sputnikarabic.ae/20230920/إبراهيم-رئيسي-تبادل-السجناء-الأمريكيين-جرى-لأهداف-إنسانية-1081239847.html

إبراهيم رئيسي: تبادل السجناء الأمريكيين جرى لأهداف إنسانية

إبراهيم رئيسي: تبادل السجناء الأمريكيين جرى لأهداف إنسانية

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن الأرصدة الإيرانية المفرج عنها ستنفق لتلبية احتياجات المواطنين. 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T15:36+0000

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2023-09-20T15:36+0000

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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت في مقابلة مع شبكة إخبارية غربية، أكد خلالها أن عملية تبادل 5 سجناء إيرانيين مع 5 من نظرائهم الأمريكيين، جرت بناء على أهداف إنسانية.وأوضح إبراهيم رئيسي أن "صفقة تبادل السجناء مع أمريكا تم تنفيذها لأغراض إنسانية وحتى يعود الرعايا الإيرانيين الذين كانوا قد اعتقلوا بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة إلى أحضان عائلاتهم".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن السجناء الأمريكيين في بلاده كانوا قد أدينوا من قبل القضاء الإيراني على خلفية ارتكابهم الجرائم، وأنه بناء على الأهداف الإنسانية تم الإفراج عنهم.وكان اثنان من السجناء الإيرانيين الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلا إلى الدوحة، ضمن عملية تبادل السجناء بين واشنطن وطهران، أول أمس الإثنين. ومن المقرر أن يغادر الإيرانيون المفرج عنهم من الدوحة إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وبالتوازي مع ذلك، أطلقت واشنطن 3 سجناء آخرين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن طائرة قطرية تقلع من مطار طهران في اتجاه الدوحة وعلى متنها 5 سجناء أمريكيين أطلقت إيران سراحهم في إطار الصفقة، بينما أظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام إيرانية، لحظات صعود الأمريكيين الخمسة على متن الطائرة في مطار طهران.من جانبه، أكد البيت الأبيض إفراج السلطات الإيرانية عن 5 أمريكيين كانوا محتجزين في إيران مشيرا إلى أنهم يغادرون على متن طائرة من طهران.وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: وأول أمس الإثنين، أعلنت الخارجية الإيرانية أن 5 من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة سيتم الإفراج عنهم، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن ذلك سيتم ضمن صفقة تبادل سجناء تشمل 5 أمريكيين مسجونين في إيران.وكانت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة قد أعلنت في الـ12 من سبتمبر/ أيلول الجاري، عن إخلاء سبيل الإيرانيين الخمسة، مشيرة إلى أنه تم توجيه اتهامات غير قانونية لهم حول الالتفاف على الحظر الأمريكي.ومن جانبه، أشار الرئيس الإيراني إلى اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن السجناء الأمريكيين في بلاده يتمتعون بصحة جيدة، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اتفاق تبادل السجناء لا يشمل تخفيف العقوبات.

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