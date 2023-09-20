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https://sputnikarabic.ae/20230920/إيران-تعلن-نقل-الجماعات-المسلحة-في-كردستان-العراق-من-حدودها-إلى-معسكرات-داخل-الإقليم-1081233884.html
إيران تعلن نقل الجماعات المسلحة في كردستان العراق من حدودها إلى معسكرات داخل الإقليم
إيران تعلن نقل الجماعات المسلحة في كردستان العراق من حدودها إلى معسكرات داخل الإقليم
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "نقل الجماعات المسلحة في إقليم كردستان شمال العراق، من الحدود الإيرانية". 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T12:05+0000
2023-09-20T12:05+0000
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وقال عبد اللهيان، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "عقد اجتماعاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين في نيويورك"، مضيفا أنه "تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بن البلدين".وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، القضايا الثنائية والوضع في إقليم كردستان شمالي العراق، مؤكدا خلال اللقاء "التزام العراق بالاتفاق الأمني المشترك، وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من أرض العراق وإقليم كردستان العراق".وأشار فؤاد حسين إلى اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة والإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة في كوريا الجنوبية، معتبرًا أنها "خطوة إيجابية".وأكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن "المنطقة بأكملها توصلت اليوم إلى نتيجة مفادها أنه يجب تدمير الجماعات الانفصالية في شمال العراق".وأعرب المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف، في تصريح صحفي، عن أمله في أن "تختفي جماعة "كومله" الإجرامية، بعد 30 عاما، بناءً على الاتفاقية المبرمة مع السلطات العراقية".وأضاف شريف أنه "سيتم إخراجهم من هذه المنطقة، وإذا لم يفي العراق بوعده، سنقوم بتدمير هؤلاء الإرهابيين بضرباتنا كما حصل من قبل".بدوره، شدد البرلمان الإيراني على استعداد طهران لـ"اتخاذ أي إجراء للقضاء على التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية المناهضة لها، والمتمركزة في إقليم كردستان العراق، إذا رفضت تسليم أسلحتها".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأسبوع الماضي، عن مصدر مطلع، قوله إنه تم "بدء عملية تفكيك مقرات "الجماعات المسلحة" في إقليم كردستان العراق، وذلك مع اقتراب نهاية المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح تلك الجماعات".وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن "هذه العملية بدأت، منذ ساعات قليلة، ومن المفترض أن تفكك جميع قواعد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك كومله وباك وبجاك والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل هذه الجماعات إلى معسكرات في عمق المنطقة الشمالية من العراق".يشار إلى أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
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https://sputnikarabic.ae/20230914/وكالة-العراق-يبدأ-تنفيذ-أولى-خطوات-اتفاقه-مع-إيران-بشأن-الجماعات-المسلحة-في-إقليم-كردستان-1081027479.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم

إيران تعلن نقل الجماعات المسلحة في كردستان العراق من حدودها إلى معسكرات داخل الإقليم

12:05 GMT 20.09.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "نقل الجماعات المسلحة في إقليم كردستان شمال العراق، من الحدود الإيرانية".
وقال عبد اللهيان، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "عقد اجتماعاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين في نيويورك"، مضيفا أنه "تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بن البلدين".
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، القضايا الثنائية والوضع في إقليم كردستان شمالي العراق، مؤكدا خلال اللقاء "التزام العراق بالاتفاق الأمني المشترك، وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من أرض العراق وإقليم كردستان العراق".
وأشار فؤاد حسين إلى اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة والإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة في كوريا الجنوبية، معتبرًا أنها "خطوة إيجابية".
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وأكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن "المنطقة بأكملها توصلت اليوم إلى نتيجة مفادها أنه يجب تدمير الجماعات الانفصالية في شمال العراق".
وأعرب المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف، في تصريح صحفي، عن أمله في أن "تختفي جماعة "كومله" الإجرامية، بعد 30 عاما، بناءً على الاتفاقية المبرمة مع السلطات العراقية".
وأضاف شريف أنه "سيتم إخراجهم من هذه المنطقة، وإذا لم يفي العراق بوعده، سنقوم بتدمير هؤلاء الإرهابيين بضرباتنا كما حصل من قبل".
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بدوره، شدد البرلمان الإيراني على استعداد طهران لـ"اتخاذ أي إجراء للقضاء على التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية المناهضة لها، والمتمركزة في إقليم كردستان العراق، إذا رفضت تسليم أسلحتها".
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأسبوع الماضي، عن مصدر مطلع، قوله إنه تم "بدء عملية تفكيك مقرات "الجماعات المسلحة" في إقليم كردستان العراق، وذلك مع اقتراب نهاية المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح تلك الجماعات".
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وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن "هذه العملية بدأت، منذ ساعات قليلة، ومن المفترض أن تفكك جميع قواعد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك كومله وباك وبجاك والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل هذه الجماعات إلى معسكرات في عمق المنطقة الشمالية من العراق".
يشار إلى أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
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