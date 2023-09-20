https://sputnikarabic.ae/20230920/اقتراح-من-أمريكا-لإصلاح-الأمم-المتحدة-1081239535.html
اقتراح أمريكا لإصلاح مجلس الأمن الدولي
اقتراح أمريكا لإصلاح مجلس الأمن الدولي
اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T15:07+0000
2023-09-20T15:07+0000
2023-09-20T15:13+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
أخبار فرنسا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081238827_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eecd4aa9fecb88bb5073efe2458d5a50.png
وتشاهدون في الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، مقترح الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص إصلاح الأمم المتحدة، وماذا قد يتغير في حال الموافقة على هذا المقترح.
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار فرنسا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081238827_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1f35b8f6768b12dcfb7ac2a960ec945b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, أخبار فرنسا , بريطانيا, инфографика
انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, أخبار فرنسا , بريطانيا, инфографика
اقتراح أمريكا لإصلاح مجلس الأمن الدولي
15:07 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 15:13 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وتشاهدون في الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، مقترح الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص إصلاح الأمم المتحدة، وماذا قد يتغير في حال الموافقة على هذا المقترح.