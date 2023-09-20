عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230920/اقتراح-من-أمريكا-لإصلاح-الأمم-المتحدة-1081239535.html
اقتراح أمريكا لإصلاح مجلس الأمن الدولي
اقتراح أمريكا لإصلاح مجلس الأمن الدولي
اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T15:07+0000
2023-09-20T15:13+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
أخبار فرنسا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081238827_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eecd4aa9fecb88bb5073efe2458d5a50.png
وتشاهدون في الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، مقترح الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص إصلاح الأمم المتحدة، وماذا قد يتغير في حال الموافقة على هذا المقترح.
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار فرنسا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081238827_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1f35b8f6768b12dcfb7ac2a960ec945b.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, أخبار فرنسا , بريطانيا, инфографика
انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, أخبار فرنسا , بريطانيا, инфографика

اقتراح أمريكا لإصلاح مجلس الأمن الدولي

15:07 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 15:13 GMT 20.09.2023)
تابعنا عبرTelegramNabd
اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وتشاهدون في الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، مقترح الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص إصلاح الأمم المتحدة، وماذا قد يتغير في حال الموافقة على هذا المقترح.
اقتراح الولايات المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي
اقتراح الولايات المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала