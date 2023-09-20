https://sputnikarabic.ae/20230920/الجيش-الجزائري-يعلن-إحباط-عملية-تهريب-كميات-هائلة-من-المخدرات-قادمة-من-المغرب-1081230623.html
الجيش الجزائري يعلن إحباط عملية تهريب كميات هائلة من المخدرات "قادمة من المغرب"
الجيش الجزائري يعلن إحباط عملية تهريب كميات هائلة من المخدرات "قادمة من المغرب"
أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، إحباط إدخال كميات هائلة من المخدرات عبر المغرب، خلال عمليات متفرقة الأسبوع الماضي. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T11:30+0000
2023-09-20T11:30+0000
2023-09-20T11:30+0000
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وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، نقلا عن بيان للجيش، أنه تم إحباط محاولات إدخال 9 قناطير و70 كيلوغرام (970 كجم) من المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 118596 قرص مهلوس.وأضاف البيان أن قوات الجيش تمكنت من توقيف أكثر من 350 شخصا خارجين عن القانون في مدن مختلفة بالبلاد.وأوضح أنه تم كشف وتدمير 5 قنابل تقليدية الصنع وضبط 46 مركبة و124 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن و130 قنطار (13 ألف كجم) من خليط خام الذهب والحجارة.ذلك بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.ووفقا للبيان، تم أيضا ضبط 14 بندقية صيد و80 قنطارا من مادة التبغ و235 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و15512 وحدة من مختلف المشروبات، و73403 وحدة من مختلف الألعاب النارية.ولفت البيان إلى أن حرس الحدود الجزائري، تمكن من إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ11851 لتر.فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 88 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230912/الخارجية-الجزائرية-المغرب-أبلغنا-أنه-ليس-بحاجة-للمساعدات-الإنسانية-من-الجزائر-1080956776.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الجزائري يعلن إحباط عملية تهريب كميات هائلة من المخدرات "قادمة من المغرب"
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أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، إحباط إدخال كميات هائلة من المخدرات عبر المغرب، خلال عمليات متفرقة الأسبوع الماضي.
وذكرت
صحيفة "النهار" الجزائرية، نقلا عن بيان للجيش، أنه تم إحباط محاولات إدخال 9 قناطير و70 كيلوغرام (970 كجم) من المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 118596 قرص مهلوس.
وأضاف البيان أن قوات الجيش تمكنت من توقيف أكثر من 350 شخصا خارجين عن القانون في مدن مختلفة بالبلاد.
وأوضح أنه تم كشف وتدمير 5 قنابل تقليدية الصنع وضبط 46 مركبة و124 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن و130 قنطار (13 ألف كجم) من خليط خام الذهب والحجارة.
ذلك بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب
.
ووفقا للبيان، تم أيضا ضبط 14 بندقية صيد و80 قنطارا من مادة التبغ و235 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و15512 وحدة من مختلف المشروبات، و73403 وحدة من مختلف الألعاب النارية.
ولفت البيان إلى أن حرس الحدود الجزائري، تمكن من إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ11851 لتر.
فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية
وأنقذوا 88 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.