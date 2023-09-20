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الجيش الروسي يدمر مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-24"
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230920/الجيش-الروسي-يدمر-لواءي-القوات-الخاصة-والحرس-الوطني-الأوكراني-في-دونيتسك-1081232349.html
الجيش الروسي يدمر لواءين للقوات الخاصة والحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك
الجيش الروسي يدمر لواءين للقوات الخاصة والحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك
واصلت القوات المسلحة الروسية تدمير تجمعات الجيش الأوكراني مكبدة إياه خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في خضم العملية العسكرية الخاصة. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T11:29+0000
2023-09-20T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عبر قناتها على "تليغرام" اليوم الأربعاء: "على محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بدعم من الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الهجومي الثالث، واللواءين الآليين 53 و110 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وفيسيلوي وخيميك في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفع "دي- 30"، بالإضافة إلى راجمة "سميرتش".كما استهدف الجيش الروسي مجموعة من القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 116 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية تشاريفنوي في مقاطعة زابوروجي.وعلى محور كراسني ليمان صدت مجموعة القوات "المركز"، بغطاء جوي ومدفعي هجومين لوحدات من اللواءين الآليين 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 قتيلاً وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين ومدفع "دي- 30".وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق)، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومًا لمجموعة الهجوم التابعة للواء الدفاع الإقليمي رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرية بريوتنوي، في مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، في منطقة نوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للواء البحري الثامن والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر العدو 135 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع "مستا بي".
https://sputnikarabic.ae/20230920/وزير-الدفاع-الروسي-يقوم-بجولة-في-معرض-للصواريخ-والمسيرات-الإيرانية-فيديو-1081224462.html
https://sputnikarabic.ae/20230920/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-120-في-خاركوف--عاجل-1081232590.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر لواءين للقوات الخاصة والحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك

11:29 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 20.09.2023)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
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واصلت القوات المسلحة الروسية تدمير تجمعات الجيش الأوكراني مكبدة إياه خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في خضم العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عبر قناتها على "تليغرام" اليوم الأربعاء: "على محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بدعم من الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الهجومي الثالث، واللواءين الآليين 53 و110 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وفيسيلوي وخيميك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 175 عسكريًا أوكرانيًا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفع "دي- 30"، بالإضافة إلى راجمة "سميرتش".
وعلى محور زابوروجيه، صدت القوات الروسية وضربات الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي مقاطعة زابوروجيه.
كما استهدف الجيش الروسي مجموعة من القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 116 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية تشاريفنوي في مقاطعة زابوروجي.
تم تدمير ما يصل إلى 35 من العسكريين الأوكرانيين وثماني مركبات قتالية مدرعة وسيارتين إضافة لمدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدفع "أكاتسيا"، ومدفعي "دي-30" ومدفع "دي- 20".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع ضمن معرض في العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
وزير الدفاع الروسي يقوم بجولة في معرض للصواريخ والمسيرات الإيرانية... صور وفيديو
10:47 GMT
وعلى محور كراسني ليمان صدت مجموعة القوات "المركز"، بغطاء جوي ومدفعي هجومين لوحدات من اللواءين الآليين 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

أيضًا، في منطقة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي، دمرت القوات الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 63 واللواء الثاني عشر للقوات الخاصة واللواء الخامس للحرس الوطني الأوكراني.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 قتيلاً وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين ومدفع "دي- 30".
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق)، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومًا لمجموعة الهجوم التابعة للواء الدفاع الإقليمي رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرية بريوتنوي، في مقاطعة زابوروجيه.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في خاركوف
11:36 GMT
دمرت الضربات الجوية ونيران المدفعية تجمعات للأفراد والمعدات للواء الهجوم الجوي التاسع والسبعين والألوية الآلية الثانية والسبعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفوميخايلوفكا وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة نوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للواء البحري الثامن والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر العدو 135 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع "مستا بي".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:11 GMT
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