https://sputnikarabic.ae/20230920/الجيش-الروسي-يدمر-لواءي-القوات-الخاصة-والحرس-الوطني-الأوكراني-في-دونيتسك-1081232349.html

الجيش الروسي يدمر لواءين للقوات الخاصة والحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك

الجيش الروسي يدمر لواءين للقوات الخاصة والحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك

واصلت القوات المسلحة الروسية تدمير تجمعات الجيش الأوكراني مكبدة إياه خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في خضم العملية العسكرية الخاصة. 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T11:29+0000

2023-09-20T11:29+0000

2023-09-20T11:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عبر قناتها على "تليغرام" اليوم الأربعاء: "على محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بدعم من الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الهجومي الثالث، واللواءين الآليين 53 و110 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وفيسيلوي وخيميك في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفع "دي- 30"، بالإضافة إلى راجمة "سميرتش".كما استهدف الجيش الروسي مجموعة من القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 116 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية تشاريفنوي في مقاطعة زابوروجي.وعلى محور كراسني ليمان صدت مجموعة القوات "المركز"، بغطاء جوي ومدفعي هجومين لوحدات من اللواءين الآليين 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 قتيلاً وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين ومدفع "دي- 30".وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق)، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومًا لمجموعة الهجوم التابعة للواء الدفاع الإقليمي رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرية بريوتنوي، في مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، في منطقة نوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للواء البحري الثامن والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر العدو 135 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع "مستا بي".

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روسيا, رصد عسكري