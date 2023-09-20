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الجيش الروسي يدمر مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-24"
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230920/الجيش-الروسي-يدمر-مقاتلتي-ميغ-29-وسو-24-أوكرانيتين---عاجل-1081230505.html
الجيش الروسي يدمر مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-24"
الجيش الروسي يدمر مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-24"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمرت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-24". 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T11:23+0000
2023-09-20T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "دمرت القوات الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك بواسطة طائرة من دون طيار".وأضافت الدفاع الروسية: :"أسقطت الطائرات الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في منطقة نوفوفلاديميروفكا في مقاطعة نيكولاييف".وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير 42 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وتابع البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 4 صواريخ طراز "ستورم شادو" و5 صواريخ "هيمارس" و"سميريش".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230920/سبوتنيك-توثق-استسلام-جنود-أوكرانيين-للقوات-المسلحة-الروسية-1081226574.html
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روسيا

الجيش الروسي يدمر مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-24"

11:23 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 20.09.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورقذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمرت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-24".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "دمرت القوات الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك بواسطة طائرة من دون طيار".
وأضافت الدفاع الروسية: :"أسقطت الطائرات الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في منطقة نوفوفلاديميروفكا في مقاطعة نيكولاييف".
وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير 42 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
وتابع البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 4 صواريخ طراز "ستورم شادو" و5 صواريخ "هيمارس" و"سميريش".
استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسية
11:10 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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