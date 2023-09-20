https://sputnikarabic.ae/20230920/الخارجية-الروسية--مناورات-الناتو-في-2024-عبارة-عن-جزء-من-الاستعدادات-للصدام-مع-روسيا-1081235397.html
الخارجية الروسية : مناورات الناتو في 2024 عبارة عن جزء من الاستعدادات للصدام مع روسيا
الخارجية الروسية : مناورات الناتو في 2024 عبارة عن جزء من الاستعدادات للصدام مع روسيا
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، الكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن مناورات الناتو المخطط لها في عام 2024، وهي الأكبر منذ الحرب الباردة، تعتبر جزءاً من... 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T13:34+0000
2023-09-20T13:34+0000
2023-09-20T13:34+0000
روسيا
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وقال غروشكو للصحفيين: "هذه المناورات استفزازية، وتحمل بوضوح طبيعة عدوانية، وهي استعراض للقوة، ومحاولة للضغط العسكري- السياسي وصيغ السيناريو بطريقة لا تترك مجالاً للشك في أن هذا الإجراء هو جزء من الاستعدادات لصدام عسكري مع روسيا".وفي وقت سابق، أفيد بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يخطط لإجراء أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة، في ربيع عام 2024 ، في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، بهدف تطوير إجراءات "لصد هجوم روسي" محتمل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230907/صحيفة-نجاحات-روسيا-في-الصراع-الأوكراني-تظهر-ضعف-حلف-الناتو-1080781018.html
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روسيا
الخارجية الروسية : مناورات الناتو في 2024 عبارة عن جزء من الاستعدادات للصدام مع روسيا
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، الكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن مناورات الناتو المخطط لها في عام 2024، وهي الأكبر منذ الحرب الباردة، تعتبر جزءاً من الاستعدادات لصدام عسكري مع روسيا، وخطوة أخرى لزعزعة استقرار الوضع في أوروبا.
وقال غروشكو للصحفيين: "هذه المناورات استفزازية، وتحمل بوضوح طبيعة عدوانية، وهي استعراض للقوة، ومحاولة للضغط العسكري- السياسي وصيغ السيناريو بطريقة لا تترك مجالاً للشك في أن هذا الإجراء هو جزء من الاستعدادات لصدام عسكري مع روسيا".
وأضاف الدبلوماسي بأن الأمر يمثل "خطوة متعمدة أخرى نحو زعزعة استقرار الوضع في الشمال".
وفي وقت سابق، أفيد بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يخطط لإجراء أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة، في ربيع عام 2024 ، في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، بهدف تطوير إجراءات "لصد هجوم روسي" محتمل.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة
القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.