https://sputnikarabic.ae/20230920/الخارجية-الصينية-يجب-على-جميع-أطراف-الأزمة-الأوكرانية-ممارسة-ضبط-النفس-وتجنب-التصعيد-1081248785.html
الخارجية الصينية: يجب على جميع أطراف الأزمة الأوكرانية ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد
الخارجية الصينية: يجب على جميع أطراف الأزمة الأوكرانية ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد
صرّح نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشياو، أنه يتعين على المجتمع الدولي تهيئة الظروف والأجواء لحل الصراع في أوكرانيا. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T19:45+0000
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وقال نائب وزير الخارجية الصيني، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس وعدم تصعيد التوتر، والامتناع عن اتخاذ أي تحركات أحادية تؤدي إلى تصعيد الوضع، والعمل على تهيئة الظروف المواتية لتسوية سلمية".وتابع: "رسالتنا الرئيسية هي تسهيل مفاوضات السلام".ووفقا له، فإن الوضع المتوتر في ساحة المعركة والمخاطر المتراكمة لانتشار الصراع كان لهما تأثير كبير على النطاق العالمي.ووفقا لتشاوشياو، من المهم الالتزام بالاتجاه العام للتسوية السياسية، ومساعدة الأطراف المعنية على التوصل إلى توافق في الآراء، وبدء مفاوضات السلام وإنهاء الأعمال القتالية، في أقرب وقت ممكن.وقال ما تشاوشياو: "نحن على استعداد للعمل مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأطراف المعنية لمواصلة لعب دور بناء من أجل تحقيق تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230920/لافروف-مخاطر-الصراع-العالمي-آخذة-في-التزايد-1081246719.html
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روسيا, العالم, الصين, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الصين, أخبار أوكرانيا
الخارجية الصينية: يجب على جميع أطراف الأزمة الأوكرانية ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد
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صرّح نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشياو، أنه يتعين على المجتمع الدولي تهيئة الظروف والأجواء لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس وعدم تصعيد التوتر، والامتناع عن اتخاذ أي تحركات أحادية تؤدي إلى تصعيد الوضع، والعمل على تهيئة الظروف المواتية لتسوية سلمية".
وأضاف ما تشاوشياو أن "الأزمة الأوكرانية وجهت ضربة قوية إلى تعافي الاقتصاد العالمي والتنمية حول العالم، حيث تضرر الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المالي في البلدان النامية الأكثر هشاشة".
وتابع: "رسالتنا الرئيسية هي تسهيل مفاوضات السلام".
ووفقا له، فإن الوضع المتوتر في ساحة المعركة والمخاطر المتراكمة لانتشار الصراع كان لهما تأثير كبير على النطاق العالمي.
وأردف تشاوشياو، قائلا: "لقد أصبحت الأزمة الأوكرانية على ما هي عليه اليوم بسبب العديد من الأسباب المختلفة والعميقة والمعقدة". مشيرًا إلى أن "الأزمة الأوكرانية طويلة المدى وواسعة النطاق ليست في مصلحة أحد".
ووفقا لتشاوشياو، من المهم الالتزام بالاتجاه العام للتسوية السياسية، ومساعدة الأطراف المعنية على التوصل إلى توافق في الآراء، وبدء مفاوضات السلام وإنهاء الأعمال القتالية، في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي تهيئة الظروف والأجواء اللازمة، والحث على عدم صب الزيت على نار الصراع"، وشدد، بالقول: "يجب علينا الحفاظ على السلامة النووية ومنع وقوع حادث نووي".
وقال ما تشاوشياو: "نحن على استعداد للعمل مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأطراف المعنية لمواصلة لعب دور بناء من أجل تحقيق تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".