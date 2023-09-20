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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230920/الخارجية-الصينية-يجب-على-جميع-أطراف-الأزمة-الأوكرانية-ممارسة-ضبط-النفس-وتجنب-التصعيد-1081248785.html
الخارجية الصينية: يجب على جميع أطراف الأزمة الأوكرانية ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد
الخارجية الصينية: يجب على جميع أطراف الأزمة الأوكرانية ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد
صرّح نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشياو، أنه يتعين على المجتمع الدولي تهيئة الظروف والأجواء لحل الصراع في أوكرانيا. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T19:45+0000
2023-09-20T19:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال نائب وزير الخارجية الصيني، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس وعدم تصعيد التوتر، والامتناع عن اتخاذ أي تحركات أحادية تؤدي إلى تصعيد الوضع، والعمل على تهيئة الظروف المواتية لتسوية سلمية".وتابع: "رسالتنا الرئيسية هي تسهيل مفاوضات السلام".ووفقا له، فإن الوضع المتوتر في ساحة المعركة والمخاطر المتراكمة لانتشار الصراع كان لهما تأثير كبير على النطاق العالمي.ووفقا لتشاوشياو، من المهم الالتزام بالاتجاه العام للتسوية السياسية، ومساعدة الأطراف المعنية على التوصل إلى توافق في الآراء، وبدء مفاوضات السلام وإنهاء الأعمال القتالية، في أقرب وقت ممكن.وقال ما تشاوشياو: "نحن على استعداد للعمل مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأطراف المعنية لمواصلة لعب دور بناء من أجل تحقيق تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230920/لافروف-مخاطر-الصراع-العالمي-آخذة-في-التزايد-1081246719.html
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روسيا, العالم, الصين, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الصين, أخبار أوكرانيا

الخارجية الصينية: يجب على جميع أطراف الأزمة الأوكرانية ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد

19:45 GMT 20.09.2023
© Sputnikخطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
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صرّح نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشياو، أنه يتعين على المجتمع الدولي تهيئة الظروف والأجواء لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس وعدم تصعيد التوتر، والامتناع عن اتخاذ أي تحركات أحادية تؤدي إلى تصعيد الوضع، والعمل على تهيئة الظروف المواتية لتسوية سلمية".

وأضاف ما تشاوشياو أن "الأزمة الأوكرانية وجهت ضربة قوية إلى تعافي الاقتصاد العالمي والتنمية حول العالم، حيث تضرر الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المالي في البلدان النامية الأكثر هشاشة".

وتابع: "رسالتنا الرئيسية هي تسهيل مفاوضات السلام".
ووفقا له، فإن الوضع المتوتر في ساحة المعركة والمخاطر المتراكمة لانتشار الصراع كان لهما تأثير كبير على النطاق العالمي.

وأردف تشاوشياو، قائلا: "لقد أصبحت الأزمة الأوكرانية على ما هي عليه اليوم بسبب العديد من الأسباب المختلفة والعميقة والمعقدة". مشيرًا إلى أن "الأزمة الأوكرانية طويلة المدى وواسعة النطاق ليست في مصلحة أحد".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
لافروف: مخاطر الصراع العالمي آخذة في التزايد
17:25 GMT
ووفقا لتشاوشياو، من المهم الالتزام بالاتجاه العام للتسوية السياسية، ومساعدة الأطراف المعنية على التوصل إلى توافق في الآراء، وبدء مفاوضات السلام وإنهاء الأعمال القتالية، في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي تهيئة الظروف والأجواء اللازمة، والحث على عدم صب الزيت على نار الصراع"، وشدد، بالقول: "يجب علينا الحفاظ على السلامة النووية ومنع وقوع حادث نووي".

وقال ما تشاوشياو: "نحن على استعداد للعمل مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأطراف المعنية لمواصلة لعب دور بناء من أجل تحقيق تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".
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