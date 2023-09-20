https://sputnikarabic.ae/20230920/الخطة-الإيرانية-لانسحاب-القوات-التركية-من-سوريا-وإمكانية-تنفيذها-وموقف-دمشق-من-التطورات-شرق-الفرات--1081237869.html

الخطة الإيرانية لانسحاب القوات التركية من سوريا وإمكانية تنفيذها وموقف دمشق من التطورات شرق الفرات

الخطة الإيرانية لانسحاب القوات التركية من سوريا وإمكانية تنفيذها وموقف دمشق من التطورات شرق الفرات

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأحد الماضي، إن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T14:14+0000

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الخطة الإيرانية لانسحاب القوات التركية من سوريا وإمكانية تنفيذها و موقف دمشق من التطورات شرق الفرات الخطة الإيرانية لانسحاب القوات التركية من سوريا وإمكانية تنفيذها و موقف دمشق من التطورات شرق الفرات

وأوضح عبد اللهيان في تصريحات لصحيفة الوفاق الإيرانية، أن بلاده اقترحت أن تتفق دمشق وأنقرة في الجلسة الرباعية المقبلة على تعهّد تركيا أولاً بإخراج قواتها العسكرية من سوريا.وأضاف عبد اللهيان، أن "اقتراح طهران قضى كذلك بأن تتعهّد سوريا ثانياً بوضع قواتها على الحدود لمنع أي تعرّض للأراضي التركية"، كما نص الاقتراح على أن تكون كلّ من إيران وروسيا ضامنة للطرفين.ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن أجهزة التجسس الأجنبية تسعى لإعادة الجماعات الإرهابية الى شرقي الفرات وإدلب، على حد قوله.وكان الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا عقد أكثر من مرة هذا العام، وذلك في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية في موسكو، لبحث تقريب وجهات النظر بين أنقرة ودمشق.إلى ذلك، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أنه لا يمكن تصور أن تغادر القوات التركية سوريا دون ضمان أمن حدود البلاد وشعبها.جاء ذلك في أول رد فعل رسمي تركي على تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد، كرر فيها مطالبته بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.وقال غولر، إنه "لا يمكن تصور انسحاب القوات التركية قبل ضمان أمن الحدود والشعب التركي، معربا عن اعتقاده أن الرئيس السوري سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع".وشدد الوزير التركي، في مقابلة تلفزيونية على أن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، لافتاً إلى أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك".وأكد غولر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يبذل جهوداً حثيثة صادقة في سبيل إحلال السلام في سوريا، مضيفا أن "تركيا تريد السلام بصدق، لكن لديها ما تعدّه نقاطاً حساسة، مشددا على أن القوات التركية لن تغادر سوريا، لأنه لا يمكن تصور أن تغادر سوريا دون ضمان أمن حدودها وشعبها، وأعتقد أن الرئيس السوري سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع.وأوضح المقداد لـ "سبوتنيك" أن "الاحتلال الأمريكي سينتهي بفضل ما يبذله أهالي دير الزور والحسكة، جنبا إلى جنب مع الجيش السوري والحلفاء".وعبّر وزير الخارجية السوري، على هامش مؤتمر "اتحاد المؤسسات العربية في القارة الأمريكية اللاتينية/ فيا آراب"، عن تأييده للعشائر العربية التي تناضل للتخلص من إرهاب الدولة الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية، التي أوغلت بنهب الثروات الوطنية لتمويل مقاتلي الميليشيات الانفصالية ضد سوريا.فما طبيعة الموقف السوري من الاقتراح الإيراني بانسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟ و هل تعيد دمشق سيطرتها على مناطق "قسد" شمال سوريا بعد هزيمتها أمام العشائر العربية؟وذكر أن الوساطة تتعلق بجدولة الانسحاب والعمل على تنفيذ الجانب التركي لالتزاماته، مبينا أن سوريا لن تقبل البحث في ملفات أخرى دون وجود ضمانات حقيقية من قبل تركيا حول الانسحاب.ولفت إلى وجود مصاعب في أن يكون هناك تطوير لملفات بين تركيا وسوريا، نظرا لملف تواجد القوات التركية، والذي يعد عائقا أمام الحديث عن بحث جوانب أخرى بين البلدين.وأضاف العبود أن "الجيش التركي دخل إلى مناطق محددة في سوريا وسيطر عليها في ظل الصراع الحاصل، ما يعني أن النظام والجيش التركي أصبح ذراعا من أذرعة الفوضى التي ضربت الداخل السوري.وأوضح فيما يتعلق بالمقترح الإيراني، أن الدولة السورية قادرة على بسط كامل سيطرتها على كامل التراب السوري.وأكد على ضرورة أن تطلب إيران من كل الدول الموجودة في سوريا الرحيل عن أراضيها وليس تركيا فقط.وأضاف أن تركيا لا تريد سوى نهاية الإرهاب في سوريا، كما أنها تقف إلى جانب دمشق وسوف تنسحب منها عندما يتوفر الأمن والاستقرار فيها.

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