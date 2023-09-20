https://sputnikarabic.ae/20230920/الرئيس-البولندي-يلغي-اجتماعه-مع-زيلينسكي-ويصف-أوكرانيا-بـالرجل-الغارق-1081217186.html
الرئيس البولندي يلغي اجتماعه مع زيلينسكي ويصف أوكرانيا بـ"الرجل الغارق"
الرئيس البولندي يلغي اجتماعه مع زيلينسكي ويصف أوكرانيا بـ"الرجل الغارق"
ألغى الرئيس البولندي، أندريه دودا، اجتماعا مع زيلينسكي، كان مزمعا عقده في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، مشبها أوكرانيا بـ"الرجل الغارق" الذي... 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T08:41+0000
2023-09-20T08:41+0000
2023-09-20T08:43+0000
العالم
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وفي هذا الصدد، رد المتحدث باسم مجلس الوزراء البولندي على تصريحات زيلينسكي بشأن اتهامه لبعض الأوروبية ،بالقول: "آمل ألا تكون هذه الكلمات موجهة إلى بولندا. لم يتم ذكر اسم بلادنا هناك"، مشيرا إلى أن سلوك كييف في سياق الحبوب هو نتيجة "لوبي الحكومة البولندية".وصرح وزير الشؤون الأوروبية البولندي، سيمون سينكوفسكي، بأن بولندا قد تتوقف عن دعم أوكرانيا إذا كان الرأي العام ضد هذه المساعدات.وقال سينكوفسكي، في مقابلة مع وكالة "آر أيه آر"، إن "تصرفات أوكرانيا لا تؤثر على انطباعاتنا، لكنها تترك انطباعا معينا لدى الرأي العام البولندي. ويمكن ملاحظة ذلك في استطلاعات الرأي، وفي مستوى الموافقة الشعبية على استمرار الدعم لأوكرانيا. وهذا يضر بأوكرانيا نفسها".وشدد سينكوفسكي على أن تقلص الدعم الشعبي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى الحد الذي هو عليه الآن سيؤدي إلى تقييد تلك المساعدات.
https://sputnikarabic.ae/20230918/أوكرانيا-ترفع-دعوى-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-ضد-بولندا-وهنغاريا-وسلوفاكيا-1081167283.html
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العالم
الرئيس البولندي يلغي اجتماعه مع زيلينسكي ويصف أوكرانيا بـ"الرجل الغارق"
08:41 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 08:43 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
ألغى الرئيس البولندي، أندريه دودا، اجتماعا مع زيلينسكي، كان مزمعا عقده في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، مشبها أوكرانيا بـ"الرجل الغارق" الذي يتشبث بكل شيء، و"القادر على جر المتشبث بهم إلى القاع معه".
وفي هذا الصدد، رد المتحدث باسم مجلس الوزراء البولندي على تصريحات زيلينسكي بشأن اتهامه لبعض الأوروبية ،بالقول: "آمل ألا تكون هذه الكلمات موجهة إلى بولندا. لم يتم ذكر اسم بلادنا هناك"، مشيرا إلى أن سلوك كييف في سياق الحبوب هو نتيجة "لوبي الحكومة البولندية".
ووصف ممثل مكتب الرئيس البولندي كلمات زيلينسكي بالمثيرة للذهول وغير العادلة في الوقت نفسه"، مضيفًا أن لديه العديد من الكلمات الأقوى، ولكن من باب الدبلوماسية سيتوقف عند هاتين الكلمتين.
وصرح وزير الشؤون الأوروبية البولندي، سيمون سينكوفسكي، بأن بولندا قد تتوقف عن دعم أوكرانيا إذا كان الرأي العام ضد هذه المساعدات.
وقال سينكوفسكي، في مقابلة مع وكالة "آر أيه آر"، إن "تصرفات أوكرانيا لا تؤثر على انطباعاتنا، لكنها تترك انطباعا معينا لدى الرأي العام البولندي. ويمكن ملاحظة ذلك في استطلاعات الرأي، وفي مستوى الموافقة الشعبية على استمرار الدعم لأوكرانيا. وهذا يضر بأوكرانيا نفسها".
وشدد سينكوفسكي على أن تقلص الدعم الشعبي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى الحد الذي هو عليه الآن سيؤدي إلى تقييد تلك المساعدات.